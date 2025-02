El Santa no jugará la Copa y busca evitar la expulsión de Segunda RFEF

Manuel García Badajoz Martes, 13 de septiembre 2022, 21:01 Comenta Compartir

El Santa Teresa está escribiendo en el último año y medio los peores capítulos de su historia, unos renglones que empezaron a torcerse en junio de 2021 con el descenso a Reto Iberdrola en medio de un divorcio absoluto entre la directiva, capitaneada por Manuel Guerra (que se hizo con las riendas en febrero de ese mismo año) con la plantilla y el cuerpo técnico. El resultado fue la salida de todo el bloque que protagonizó la época más dorada en la élite. El curso pasado las pacenses perdieron una categoría más, cayendo a Segunda RFEF, y la viabilidad quedó amenazada por el yugo de unas deudas que ahora le impiden salir a competir.

El pasado fin de semana comenzó la liga y las pacenses figuraban como inscritas en la Federación Española, pero no se presentaron al choque ante La Solana al no poder tramitar en la territorial extremeña las fichas debido al impago de alrededor de 26.000 euros a la plantilla del pasado curso. Esa cifra corresponde a las últimas dos nóminas y media que no liquidaron a las futbolistas de la 2021/22, motivo por el cual estas sacaron un comunicado hace unas semanas como medida de presión.

Se da la circunstancia de que este martes estaba previsto que el Santa se enfrentara al Elche en la primera ronda de la Copa de la Reina, pero tampoco acudirán, lo cual conllevará, obviamente, su descalificación y, además, la prohibición de participar en la siguiente edición del torneo, como recoge el artículo 77 del Código Disciplinario de la RFEF.

«Pagaremos lo antes posible, pero no antes de la eliminatoria, porque eso supondría hacerlo hoy –por este martes– y es imposible». Así lo expresa Mario Acedo, presidente de la comisión gestora que provisionalmente dirige los designios de la entidad rojiblanca desde mediados de agosto, tras consumarse la dimisión de Manuel Guerra. «Cuando entramos, el club estaba en una situación económica desastrosa por las deudas que había, pero no solo fruto del ejercicio anterior, sino de mucho más atrás», narra a este diario.

El empresario asegura que antes del 1 de septiembre mandaron toda la documentación pertinente, pero les comunicaron que no podrían participar en Segunda RFEF hasta que estuvieran al corriente de pago. Sostiene que cuentan con la plantilla del A y del filial completas pese a que únicamente han anunciado cinco fichajes del primer equipo. «Tenemos suficientes futbolistas para ambos, aunque hay algunas extranjeras cuyos papeles están pendientes y no han llegado todavía».

Distinto rasero

Acedo se queja de que no se les está midiendo con el mismo rasero que al resto de equipos. «Estamos poniendo al día al club y resulta que nos colocan el cuchillo en el cuello. ¡Ni que fuéramos los únicos con deudas! Pero al resto no les han puesto problemas. No nos dejan sacar al Santa del agujero en el que está sumido». Y va más allá, al considerar a la entidad pacense un cabeza de turco: «Nos han visto en un momento débil y han dicho: ‘vamos a por el Santa’. No sé si es que intentan dar un escarmiento a los demás y demostrarles lo que son capaces de hacer».

En cuanto a lo más inmediato, el choque de la segunda jornada ante el Balears el domingo (12.00 horas), cuya incomparecencia provocaría la expulsión del Santa, explica que «estamos haciendo lo imposible para pagar durante esta semana. Como entidad no tiene una solución difícil, pero deportivamente se nos ha echado el tiempo encima», reconoce. No en vano, los plazos que maneja para ponerse al día contemplan el mes de septiembre y principios de octubre «para abonar absolutamente todo lo que se debe».

Pero es consciente de que ese margen no es realista con las competiciones ya en juego y ese sentido «asumiremos las consecuencias que haya, si este curso nos tenemos que quedar en blanco, el año que viene jugaremos donde podamos y si nos ponen una sanción económica, la haremos frente». ¿Existe en este momento la posibilidad de que el Santa desaparezca? «No lo sé, si no me dejan trabajar sé que yo dimitiré, pero si los socios nos apoyan, porque al ser un club deportivo, ellos mandan, el proyecto debería seguir adelante. No se debe mucho, no llega ni de lejos al 10% de los que adeuda el Badajoz, por ejemplo».

La intención del grupo de cinco empresarios liderados por Mario Acedo es «quedarnos con el club a cambio de asumir la deuda», pero han tenido que buscar fórmulas alternativas al no tratarse de una Sociedad Anónima Deportiva, una conversión que es prioritaria y que «está ya aprobada en asamblea», pero que precisa que se convoquen elecciones para que se erija una junta directiva. Ese trámite se producirá, según adelanta, «lo antes posible, a lo largo de esta semana o la siguiente».