La rebelión de Iraola en la Premier League

Andoni Iraola se ha convertido en la gran sensación de la Premier League esta temporada. El técnico de Usurbil cogió hace poco más de un ... año a un equipo que coqueteaba con los puestos de descenso y lo ha llevado a pelear con los colosos del fútbol inglés por acceder a la Champions League e incluso pasar por encima de conjuntos como el Arsenal, el Manchester City, el Chelsea, el United o el sorprendente Nottingham Forest. Es la rebelión de un tipo que llegó por la puerta de atrás a una de las mejores ligas del mundo y cuyo nombre ya está en las agendas más importantes del planeta fútbol.

«Estamos muy contentos tanto a nivel deportivo como a nivel familiar. Es una ciudad muy pequeñita y el clima no es muy distinto al de Donosti. El Bournemouth es un equipo que está en crecimiento y lo está haciendo muy bien los últimos años«, afirmó Iraola meses después de aterrizar en la Premier. El exjugador del Athletic abandonó un Rayo Vallecano que ya conocía como la palma de su mano y se adentró en un proyecto apasionante que le iba a requerir de una paciencia enorme. Y es que por entonces, noviembre de 2024, su equipo no despegaba y aún así veía brotes verdes de cara al futuro. «Estoy agradecido al club, a la afición y a los jugadores porque son los más importantes y los que continuaron creyendo e intentando jugar de las forma que nosotros queríamos», reconoció después en una entrevista a Dazn al recordar esos inicios.

Poco más de un año después esos brotes han germinado, han crecido e Iraola está empezando a recoger los frutos. Su Bournemouth es la gran revelación de la Premier y este sábado pasó por encima (5-0) de un Nottingham Forest que cuenta con una mayor inversión y que también está en plena batalla por acceder a los puestos de Champions. Los de Nuno son terceros con 44 puntos y llevan la escolta de Manchester City (41), Newcastle (41), Chelsea (40) y el propio Bournemouth, que suma 40 puntos y es el equipo que nadie esperaba en esta batalla.

Y es que el Bournemouth se ha ganado por derecho propio estar en esa batalla. Los 'cherries' han ganado once partidos, han empatado siete y apenas han perdido cinco. Ese bagaje y la irregularidad de los equipos más grandes permiten soñar a una ciudad que se ha volcado con su equipo y que sueña con lograr la mejor clasificación de su historia, que en este momento data de la novena plaza conseguida en el curso 2016-2017 con 46 puntos. Esa marca ahora está al alcance de la mano de los de Iraola, que están a apenas dos partidos de superar ese registro.

Iraola ha llevado a cabo su particular rebelión a espaldas de la tendencia que predomina en la Premier. El Bournemouth es un equipo sin grandes estrellas, capaz de decir adiós a Dominic Solanke el pasado verano y no inmutarse. Ya sin el punta de Reading, Iraola ha doblado la apuesta. Su equipo presiona en campo contrario, quiere la pelota, es vertical, realiza marcajes al hombre cuando es requerido y tiene un compromiso por parte de todos los jugadores que es innegociable. «Hoy en día el fútbol moderno es el que juega Iraola», llegó a decir Pep Guardiola.

Matagigantes

Iraola ha despertado la admiración de entrenadores como Guardiola y lo ha hecho después de pasar por encima de varios equipos con los que debería competir en desventaja. El Bournemouth, con la sexta plantilla con un menor valor de mercado de la Premier League, ha logrado imponerse esta temporada a colosos como el Arsenal (2-0), el Manchester City (2-1), el Tottenham (1-0), el Manchester United (0-3), el Newcastle (1-4) o el Nottingham Forest, el último en caer, por 5-0. Los 'cherries' lo han hecho especialmente en un estadio de Dean Court que llena cada fin de semana sus 11.364 localidades y que vive con la sensación de que durante noventa minutos y con Iraola a los mandos todo puede pasar.

El funcionamiento colectivo del Bournemouth ha servido para que futbolistas que estaban fuera del foco mediático hayan dado un paso al frente y estén firmando un gran año. Instalados en el versátil 4-5-1 que en ocasiones muta a un 4-3-3 de Iraola, han florecido jugadores como Kepa Arribazalaga o Huijsen, que son seleccionables para Luis de la Fuente y atacantes que gozan de una extraordinaria forma física. Justin Kluivert es el epicentro con sus once goles en la Premier League, pero cohabita con una locomotora en la banda como Semenyo, con la fiabilidad de Ryan Cristhie en la medular y con el desparpajo de Dango Ouattara en la punta de ataque.

Es la gran sorpresa del fútbol inglés, un grupo que Iraola ha construido como si de un ejército se tratase. «Si no corres, no juegas. Antes incluso de que el portero rival vaya a sacar de puerta ya le escuchas gritas: '¡Presiona arriba! No te pares, corre'. Es nuestra forma de jugar y es incómoda para cualquiera«, reconoce Semenyo, uno de sus futbolistas bandera.