Madrid, Barça y Athletic proponen a los clubes una financiación alternativa a CVC

LaLiga les acusa de «romper el consenso y generar incertidumbre»

«El llamado 'Proyecto Sostenible' es un intento más de romper el consenso y generar incertidumbre con el único objetivo de continuar salvaguardando los intereses egoístas de unos pocos frente al beneficio común de la mayoría», lamentó este viernes Javier Tebas en otra misiva remitida a todos los clubes. «No olvidemos que la carta (de Real Madrid, Barcelona y Athletic) viene liderada por el presidente del Real Madrid, que hace escasamente seis meses declaraba que estábamos 'arruinados', que nuestros partidos no eran interesantes y que era inevitable que los derechos audiovisuales de nuestra competición bajaran. El objetivo de su carta, como entonces, no es otro que generar incertidumbre en este caso para afectar a la operación que votamos el próximo día 10», añadió el presidente de LaLiga.

En su argumentario, la patronal de clubes destaca que el 'Proyecto Sostenible' está firmado «por los tres clubes que intentan descarrilar el 'Proyecto Impulso', proponiendo una alternativa que ellos mismo tampoco van a tomar porque su interés es capital y no deuda para desarrollar su proyecto de Superliga». «El Proyecto Sostenible no es una propuesta vinculante, ni siquiera indicativa de financiación por parte de los inversores finalistas, ya que no está firmado por los bancos ni los inversores y, por tanto, no hay ningún compromiso por parte de Bank of América, J.P. Morgan o HSBC ni contiene un plan trabajado. Es meramente un planteamiento conceptual de una boutique llamada Key Capital, la misma que trabajó en el fracasado proyecto de la Superliga, calificado por la Comisión Europea el pasado 28 de noviembre como una amenaza al modelo deportivo al socavar los principios de inclusión y equidad, y no existe constancia de que esté apoyada y/o aprobada por los comités internos correspondientes de las entidades a las que alude, que NO suscriben la propuesta», recordó LaLiga.