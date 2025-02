La Audiencia desestima el recurso contra la junta electoral

MARCO A. RODRÍGUEZ BADAJOZ. Jueves, 16 de diciembre 2021 | Actualizado 17/12/2021 07:46h. Comenta Compartir

Nuevo capítulo de la historia interminable de las elecciones de la Federación Extremeña de Fútbol. La Audiencia Provincial de Badajoz considera que la actuación de la junta electoral, el órgano de la propia FExF que custodia el proceso, no fue parcial ni cayó en alguna conducta prevaricadora en favor de una parte. Tenía que resolver el recurso presentado por Sancho Bejarano contra el sobreseimiento previo del juzgado de instrucción pacense y ha estimado su desestimación por completo, cargando además contra el mismo Bejarano, contra el que abre diligencias previas por un presunto delito de denuncia falsa.

El ente federativo comunicó este jueves que el denunciante presentó recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que ha ratificado el auto de archivo «indicando que no existe ningún indicio de comisión de delito de prevaricación alguno por parte de la junta electoral, ni indicio de que intentara beneficiar al actual presidente».

Añade que el auto señala en uno de sus párrafos que «parece acertada la decisión de la instructora, avalada por el ministerio fiscal, de la deducción de testimonio de particulares por la posible comisión de un delito de denuncia falsa, el cual ha de investigarse. La ley no ampara el abuso del derecho, ni el ejercicio torticero del mismo y la presentación de una querella criminal siempre ha de ir acompañada de la necesaria prudencia procesal y ha de fundamentarse en argumentos jurídicos y fácticos serios, lo que no se produce en el caso de estos autos». Es decir, Sancho Bejarano tendrá que ir a declarar para defender el porqué de su denuncia. La resolución judicial, ante la que no cabe recurso, incluye que será el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz el que se encargue de tales diligencias.

«No se ha podido demostrar la parcialidad de la junta, pero son juristas y en su conciencia queda», contesta Bejarano

Cuestionado por este diario, Pedro Rocha, actual presidente de la FExF, prefiere no hacer comentarios al entender que es la Justicia quien debía pronunciarse. Solo espera, según narra, «que finalice cualquier atisbo de duda sobre el fútbol extremeño».

Respuesta de Sancho Bejarano

Por su parte, Sancho Bejarano sí ha contestado al comunicado de la federación regional, del que critica que «se realiza desde la Federación como si quien quiera acceder a su presidencia va contra ella cuando no es el caso. En ningún caso voy contra la Federación sino ante un órgano que debe ser independiente. Se da a entender que he sido un osado al pretender asaltar el poder establecido». En otro de los puntos, ataca el momento de hacerla pública, ya que la FExF la conocía hace un mes pero «no interesaba porque teníamos a las selecciones en Extremadura. Ahora sí interesa para desviar la atención porque hay problemas en la forma de gestionar los protocolos covid».

El que fuera vicepresidente y mano derecha de Rocha, argumenta que no se ha podido demostrar la parcialidad de la junta electoral, «pero son juristas y en su conciencia queda». Acata y respeta la resolución, sin compartirla, y defiende que lo que decreta el escrito de la Audiencia Provincial es que no ve delito penal, no desde otra rama del derecho, recordando que el Comité de Garantías Electorales (dependiente de la Junta de Extremadura) «afeó determinadas actuaciones de la Junta Electoral de FExF, entendiendo que habían incurrido en desviación de poder».

