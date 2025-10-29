HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
El Cacereño se despidió de la Copa del Rey tras caer frente al Guadalajara este martes. CP Cacereño
Copa del Rey

Esta vez al Cacereño le faltó la química de antaño con la Copa

Los momentos claves condenaron a los de Cobos, que fallaron un penalti y reaccionaron tarde en su intento de firmar otra noche histórica

M. Gª Garrido

Badajoz

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:29

Esta vez la cita le salió rana al Cacereño. Quedaron en el tintero aquellas noches de pasión de antaño, el frenesí, las emociones desbordadas que ... forjaron un vínculo cargado de complicidad y guiños. «A mí me gusta mucho la Copa porque son partidos muy bonitos», ha deslizado en varias ocasiones Julio Cobos. El destino volvía a unir el camino del conjunto verdiblanco con el torneo del KO, pero la velada esta vez no cuajó. Faltó la química que le imprimía el escenario, un Príncipe Felipe que siempre exhibió sus mejores galas para seducir y asegurarse un próximo encuentro de etiqueta.

