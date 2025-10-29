Esta vez al Cacereño le faltó la química de antaño con la Copa

Esta vez la cita le salió rana al Cacereño. Quedaron en el tintero aquellas noches de pasión de antaño, el frenesí, las emociones desbordadas que ... forjaron un vínculo cargado de complicidad y guiños. «A mí me gusta mucho la Copa porque son partidos muy bonitos», ha deslizado en varias ocasiones Julio Cobos. El destino volvía a unir el camino del conjunto verdiblanco con el torneo del KO, pero la velada esta vez no cuajó. Faltó la química que le imprimía el escenario, un Príncipe Felipe que siempre exhibió sus mejores galas para seducir y asegurarse un próximo encuentro de etiqueta.

Los extremeños estuvieron titubeantes, sin la chispa y desparpajo de otras veces y esa vacilación la aprovechó el otro pretendiente en discordia para interponerse en la conquista y asegurarse otra ronda copera. El Guadalajara fue más certero y se manejó con destreza en las distancias cortas. Donde los visitantes tropezaron, a los alcarreños no les tembló el pulso. César Gómez erró el penalti que le habría otorgado otro aire y la iniciativa en el envite a los verdiblancos, pero no fue capaz de culminar.

Sí lo hizo Neskes unos instantes después, rompiendo la igualdad. Y ahí se difuminó un poco el Cacereño. «Una vez que nos han metido sí que hemos perdido un poquito el sitio en ese primer tiempo», analizaba Julio Cobos en su comparecencia posterior al duelo. Inevitablemente pesó el giro tan extremo, de verse con ventaja a ir a remolque por dos acciones puntuales contrapuestas. «Ponernos por delante en el marcador nos habría dado más tranquilidad y habríamos intentado aprovechar esas contras que se hubiesen producido. Nunca se va a saber, pero lógicamente ponerte por delante siempre te da seguridad».

En cualquier caso, el preparador de Valdehornillos se mostró satisfecho por la capacidad de respuesta de su plantilla tras el descanso, «en el segundo tiempo hemos empezado muy bien, hemos tenido acercamientos con bastante peligro, un par de jugadas en las que creo que podíamos haber empatado». Pero llegó el mazazo del 2-0 que duplicó la dificultad del desafío, con el tiempo apremiando, «te tienes que echar arriba y ellos nos han enganchado bien y nos han metido el segundo».

La reacción se demoró demasiado y fue inocua a nivel de la eliminatoria, «hemos conseguido hacer un gol, pero ya era muy tarde», se lamentó, «si hubiese llegado antes a lo mejor podríamos haber hecho algo más, pero también hay que darle valor al Guadalajara». Un regusto agridulce, por no rendirse y al mismo tiempo por no haber sido capaces de forzar al menos la prórroga: «El equipo no ha bajado los brazos en ningún momento y ha seguido, pero esto va de meter goles», expresó.

Lectura positiva

Sin embargo, Cobos prefirió focalizar en la lectura positiva, que la hubo. «Me quedo con que somos un equipo competitivo, salga quien salga». Haciendo especial hincapié en el rendimiento de jugadores que hasta ese momento habían contado con escasas oportunidades, «estoy contento con el trabajo que han hecho todos los jugadores», añadió.

Mención especial merece el guardameta Iván Martínez, suplente de Diego Nieves en liga y que disfrutó de su primera titularidad. El arquero soriano sostuvo a los suyos en varias acciones del encuentro, especialmente con dos manos de mucho mérito en la primera parte.

Cobos sí dejó un recado para los jugadores que más están participando y que entraron en la segunda parte en el Pedro Escartín, «los que han salido que venían de jugar más, cuesta un poquito de trabajo. Lo venimos repitiendo de otras semanas que hay que calentar bien porque cuesta trabajo coger el ritmo. Esta no es la Segunda RFEF, es una categoría mucho más exigente».