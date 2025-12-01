La «suerte» y la «fealdad» sanan al Cacereño

Si el Cacereño no hubiera ganado en Talavera, hubiera visto la salvación a una distancia de seis puntos. Esa es la trascendencia de la victoria ... en El Prado del pasado domingo. El tercer triunfo del curso (todos ellos lejos del Príncipe Felipe) llegó como llegan las victorias en las finales, aunque estas se jueguen a finales de noviembre: con fealdad y una pizca de suerte, la misma que, por cierto, le ha faltado al equipo de Julio Cobos en algunos choques en los que mereció algo más. Normalmente, de las crisis se sale o empatando o jugando peor que otras veces.

«Como todo en la vida, siempre se necesita una pizca de suerte», ha reconocido el técnico verdiblanco. «Hoy nos ha sonreído, por ejemplo, con ese tiro al palo de ellos. Parece mentira que a estas alturas de la temporada estemos hablando de finales, pero es que para nosotros lo era. Sabíamos que el partido no iba a ser ni brillante ni bonito ni de ocasiones, pero de estas situaciones se sale jugando partidos no tan bonitos. Necesitábamos esta victoria que nos ayuda a seguir trabajando y que nos da un poquito de aliento y ganas para seguir confiando en el equipo».

Porque lo repitió en varias ocasiones el técnico del Cacereño todavía en las instalaciones de El Prado: no quieren ser un equipo de paso. «Queremos quedarnos en esta categoría, porque hay mucha diferencia entre Primera y Segunda. Es verdad que, tras el buen inicio, nos hemos convertido en un equipo más frágil. Pero esta es nuestra tercera portería a cero (Tenerife, Ourense y Talavera) y eso nos ayuda a entender que, si somos capaces de dejar muchas porterías a cero, vamos como mínimo a sumar un punto. La mejor medicina para los equipos que estamos en esta situación son las victorias, aunque sean feas. No se sale haciendo partidos vistosos, sino trabajando mucho, metiendo un gol y defendiendo muy bien».

Aparte del primer gol de la temporada de uno de los delanteros (César Gómez), el triunfo en Talavera dejó dos apuntes más: otro buen arranque y la defensa inédita. A Emi y Joserra lo acompañaron por dentro Iván Martínez y Javi Barrio, que se multiplicaron en las ayudas y corrigieron absolutamente todo. «Hay que mover un poco la coctelera cuando las cosas no salen bien», argumentó Cobos. «Los dos han salido con una buena predisposición y han funcionado muy bien. En la segunda parte, con los cambios obligados, hemos conseguido aguantar con la defensa de cinco. En esos centros frontales el equipo ha estado bastante bien».

Y como ante Osasuna hace una semana, o antes en Bilbao, Barakaldo y Pontevedra, el equipo entró muy bien al partido. Y no solo por el gol de César Gómez, sino por la predisposición del equipo en esa salida. «Es que normalmente entramos bien a los partidos», opina el técnico de Valdehornillos. «Sabíamos que el que primero marcase tenía mucho ganado. El primer revés a equipos que estamos en esta situación nos deja tocados, y es lo que ha pasado aquí: al mínimo contratiempo, los jugadores lo notan».

Las malas noticias llegaron esta vez en forma de lesiones: Deco, que forzó la quinta amarilla sabiendo que su elongación puede ser para más de una semana, e Iván Fernández, con probablemente una microrrotura en el sóleo. «Creemos que Deco no se ha roto y a Iván habrá que hacerle una ecografía, aunque como mínimo creemos que tiene una microrrotura», confirmó Julio Cobos tras el partido.

Pack de entradas

El Cacereño cerrará su inolvidable 2025 con dos partidos seguidos en el Príncipe Felipe: el de este sábado ante el Racing de Ferrol (20.30 horas) y el del viernes siguiente ante el Zamora (21.15 horas). El club ha sacado este lunes una promoción de entradas para los dos choques hasta el próximo viernes: 30 euros los dos partidos en tribuna y 20 euros en preferencia. Disponibles tanto en tienda como en venta 'on-line'. Los abonados, que entrarán gratis, tienen la posibilidad de liberar su asiento en el caso de que no puedan asistir.