HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
Momento del gol de César Gómez el pasado domingo en El Prado. CP Cacereño
Primera RFEF

La «suerte» y la «fealdad» sanan al Cacereño

Julio Cobos reconoce que de las crisis se sale trabajando y defendiendo más que jugando brillante, y también con una cierta pizca de fortuna

R. P.

Cáceres

Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:57

Comenta

Si el Cacereño no hubiera ganado en Talavera, hubiera visto la salvación a una distancia de seis puntos. Esa es la trascendencia de la victoria ... en El Prado del pasado domingo. El tercer triunfo del curso (todos ellos lejos del Príncipe Felipe) llegó como llegan las victorias en las finales, aunque estas se jueguen a finales de noviembre: con fealdad y una pizca de suerte, la misma que, por cierto, le ha faltado al equipo de Julio Cobos en algunos choques en los que mereció algo más. Normalmente, de las crisis se sale o empatando o jugando peor que otras veces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  2. 2 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  3. 3 Desalojadas ocho familias en Cáceres por el riesgo de colapso de la fachada de un bloque de pisos
  4. 4 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  5. 5 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  6. 6 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  7. 7 Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces
  8. 8 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  9. 9

    Un extremeño crea una aplicación para detectar estafas online
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La «suerte» y la «fealdad» sanan al Cacereño

La «suerte» y la «fealdad» sanan al Cacereño