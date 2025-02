A la séptima va la vencida para el Mérida

El Mérida acumula seis empates en las últimas seis jornadas; el filial del Atlético otros seis empates en las últimas ocho. El Mérida suma 16 ... puntos tras tres triunfos y siete empates; el filial del Atlético también. El Mérida cuenta con hasta cinco bajas y dos 'tocados' que viajan y jugarán; el filial del Atlético tampoco podrá contar con hasta cinco jugadores y mantendrá una duda hasta última hora. El Mérida ha jugado un fútbol de muchos quilates durante varios tramos de las últimas dos jornadas; el filial del Atlético es uno de los equipos que mejores sensaciones de juego está dejando en el último mes. Ya ven, uno se pone a soñar un partido igualado en el Cerro del Espino y no le sale tan parejo como en la realidad.

Ninguno de los dos está muy exigido a ganar porque sus respectivas posiciones son cómodas, pero ya hay ganas. El Mérida de volver a sumar de tres mes y medio después y el filial del Atlético de ganar su primer partido del curso en el Cerro del Espino. Así que se espera un choque tan abierto como igualado. «Yo nunca doy por bueno un empate», vuelve a repasar su discurso el técnico del Mérida. «El equipo juega a ganar todos los partidos. De hecho, cuando nos hemos quedado con diez, el equipo ha seguido atacando. Nuestro mayor porcentaje de goles está siendo en los últimos quince minutos. No somos dudosos de no ir a por la victoria. Si queremos está arriba, claro que tenemos que ir a ganar».

El problema, una semana más, serán las ausencias. El cuerpo técnico romano no podrá contar con Pablo Ganet, con su selección, ni tampoco con los lesionados Felipe Alfonso, Liberto Beltrán, Raúl Beneit y Miki Muñoz. Además, Doncel y Jack Beer han entrenado entre algodones esta última semana. «No tenemos muchos efectivos para el plan b, que estará limitado, pero enfrente tendremos un equipo que ha variado su forma de presionar y que varía mucho durante el partido. Tenemos que tener respuestas para esas demandas del rival».

Atlético de Madrid B: Gomis; Javier Boñar, Martín Pascual, Giménez, Julio Díaz; Javi Serrano, Gismera, Mestanza; Mollejo, El Jebari y Adrián Niño. - Mérida: Palomares; Climent, Luis Pareja, Bonaque, Sergi Segura; Saúl del Cerro, Juanjo Sánchez, Busi; Doncel, Pablo García y Javi Eslava. Árbitro: Francisco Javier Expósito Jaramillo, del comité andaluz.

Estadio y hora: Cerro del Espino de Majadahonda, 12.00.

Partiendo de que será objetivamente casi imposible intuirle la alineación a Sergi Guilló, gran parte de ella dependerá de la altura que le quiera dar a Saúl del Cerro. «¿Qué dónde me gusta más Saúl? A mí Saúl me gusta como jugador. Ha sabido esperar y ha aprovechado el momento. Está dando un muy buen nivel. Y tenemos que aprovecharlo. Estamos encantados con él, pero no puede bajar el nivel porque mira qué dos están esperando en el banquillo», explica Guilló. Si repite pareja con Luis en el centro de la zaga, el acompañante de Juanjo en el medio será Matteo Prevedini. Si en cambio adelanta su posición al centro del campo, Bonaque regresará a la titularidad. «La decisión la tengo más o menos tomada».

El equipo dirigido por Fernando Torres, por su parte, tiene las bajas de su guardameta Iturbe (con la selección española sub-21), los centrales Kostis (con Grecia sub-21) y Espina (con Argentina sub-21) y los atacantes Jano Monserrate y Omar Janneh (con España sub-19). Además, el extremo Diego Bri es duda por una lesión muscular. Eso sí, cuentan con dos veteranos en empresas mayores como el mediocentro Javi Serrano y el delantero Víctor Mollejo. «Son un equipo parecido a nosotros: verticales y descarados», opina Sergi Guilló. «Se ajustan al rival durante el juego y eso habla muy bien de su entrenador. Modifica para buscar lo mejor para el equipo, vayan ganando o perdiendo. Me gusta bastante lo que le he visto. Que no haya ganado en casa aún es una quimera, porque los jugadores que ganan fuera son los mismos que juegan en casa».

Pero más allá del rival, de las bajas, de la racha de empates, de las buenas sensaciones… lo que le pide Guilló a sus jugadores es otra cosa, más emocional que futbolística: «Es día de sacar el valor, de luchar por el equipo, saber más que nunca que estamos en una situación jodida por las ausencias. Tenemos que dar la cara».