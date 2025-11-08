El ruido deja paso al fútbol

R. P. Mérida Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:15 Comenta Compartir

Apartamos el ruido y nos centramos en el fútbol. Porque el partido llama poderosamente la atención, como cualquier visita del Castilla al Romano. Pero es que encima llegan las dos escuadras en su mejor momento del curso. Los blancos tras enlazar cinco victorias seguidas que lo han aupado a la tercera plaza del grupo y los emeritenses, tras sumar siete de los últimos nueve. «Si entramos al partido con la mentalidad de que lo hemos hecho bien en las últimas semanas y eso nos permitirá empezar de una manera determinada … mal haríamos. Nosotros tenemos que jugar cada partido como si fuera a vida o muerte, como si fuera una final. No podemos ni nos hemos ganado el entrar al partido con excesiva tranquilidad», avisa Fran Beltrán.

La mediodía del Mérida puede ser de puerta grande o enfermería, porque la idea inicial es repetir la salida ante el Celta B. El escaparate es muy goloso para exhibir el fútbol que quieren jugar el cuerpo técnico y la propiedad: «No hemos encajado tantos goles en situaciones de presiones altas dinámicas, en juego. Los hemos encajado en transición, a balón parado o cuando no hemos tenido la capacidad de activarnos en la presión, quedándonos a media. Nuestra competitividad dentro del partido para por ser agresivos en la presión y, a su vez, ser sólidos en los momentos en los que no podamos presionar, como en Guadalajara», expone el técnico emeritense. Del limbo en el que se encuentra, el equipo puede salir hacia arriba, y empezar a acelerar el rumbo, o de nuevo hacia abajo, y reinaugurar sus viejas dudas.

Vuelven Artola y Miki

Confirmó además Fran Beltrán en la previa que no repetirá alineación de la última jornada. Principalmente porque Javi Lancho está sancionado. Será el primer partido sin el central madrileño en el once: «Estaba siendo un jugador fundamental dentro del equipo, alcanzando ese nivel de estabilidad, concentración y regularidad que ya le presuponíamos hace años. Javi nos aporta agresividad, salida de balón, liderazgo… pero hay otros jugadores que están tratando de tirar la puerta y que estoy convencido de que les viene bien este tipo de partidos que vamos a jugar». O entra Luis Pareja en el central zurdo o repetirán en el eje de la zaga Gaizka y Javi Domínguez, porque Felipe Alfonso y Vergés regresarán a los laterales. También regresarán a una convocatoria Artola y Miki Muñoz, tras sus respectivos periodos de lesión. Aparte de Lancho, sólo se cae del partido el otro sancionado, Víctor Corral.

Mérida: Csenterics; Felipe Alfonso, Gaizka Martínez, Luis Pareja o Javi Domínguez, Vergés; Beneit, Martín Solar, Dibrani; Doncel, Chiqui y Álvaro García. - Real Madrid Castilla: Fran González; Jiménez, Joan Martínez, Valdepeñas, Manu Serrano; Deco, Pitarch, Manuel Ángel, César Palacios; Loren Zúñiga y Daniel Yáñez. Árbitro: Rubén Ruipérez Marín, del comité castellanomanchego.

Estadio y hora: Romano José Fouto, 12.00.

Fran Beltrán se reencontrará con varios jugadores a los que entrenó en su paso por el juvenil de la cantera blanca. «Es una generación de jugadores que lleva con su actual entrenador hace ya mucho tiempo y se conocen a la perfección, con las ideas muy claras: presionan en campo contrario, con mucha amplitud en el juego, jugadores dinámicos y mucha capacidad de juego interior». Arbeloa no podrá contar con los lesionados Roberto, Fortea y Rachad.

«Yo espero un partido divertidísimo contra un gran equipo, al que mis jugadores llegan en unas condiciones perfectas. Necesitamos que la afición quiera jugar el partido con nosotros, porque habrá momentos donde estaremos bien y otros donde vamos a sufrir. Y en esos momentos, tenemos que ser mucho más que once jugadores». De momento, las gradas presentarán la mejor entrada de la temporada. Ojalá que con casi el 100% de los espectadores apoyando al equipo local.