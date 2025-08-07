Rodaje eficiente del nuevo Cacereño

Cuarto compromiso y pleno de triunfos. Es cierto que los guarismos a estas alturas suponen un vector anecdótico, pero es un síntoma inequívoco de que ... el Cacereño carbura. Queda mucho por ajustar, sobre todo con un Julio Cobos que siempre eleva el nivel de exigencia, pero no ocultó cierta satisfacción por lo que ha visto en el césped hasta la fecha. «En línea general estoy contento con el trabajo que se está haciendo», enfatizó a pie de campo tras la victoria de este jueves frente al Villanovense.

«Las sensaciones también muy buenas, sobre todo me quedo con que los jugadores están asimilando lo que queremos, que eso va a ser importante para la temporada», sostuvo el preparador de Valdehornillos. Aunque reconoció que aún falta para ver el Cacereño al que aspira, «todavía hay conceptos que evidentemente no están del todo asimilados, como estar más juntitos».

Hizo hincapié en la actitud, pese a que el físico dista de su máximo exponente debido a la carga a la que están sometidos. «Lógicamente ahora cuesta trabajo todavía porque tienen mucha acumulación de trabajo y eso hace que las piernas no estén frescas, pero es lo que toca en estos momentos».

Una de las noticias positivas en el último duelo fue Mario Valiente, canterano que anotó el segundo tanto ante el Villanovense. «Saques a quien saques, incluso los niños están dando un rendimiento altísimo, como Mario e Iker». Es consciente de que tener a todos enchufados fue una de las claves del éxito en el ascenso y eso le permitió contar con alternativas según lo fueran demandado las circunstancias. «Todos son importantes, que todo el mundo se sienta partícipe porque eso al final es lo que nos tiene que dar el fruto de conseguir los objetivos».

La próxima cita veraniega será este sábado, a las 20.00 horas, en el Estadio Municipal Santo Domingo frente al Alcorcón, rival de Primera RFEF, pero con el que no coincidirá este curso al estar cada uno encuadrado en un grupo distinto.

Dos nuevas presentaciones

Tras el parón del miércoles, este jueves continuaron las presentaciones. Raúl Sanchís, mediocentro de 22 años que proviene del Peña Deportiva, llega avalado por su condición de jugador muy completo para la medular, con vocación ofensiva pero que también aporta en la contención, como lo definió el director deportivo verdiblanco, Francis Bordallo.

Por su parte, Oussama El Goumiri, lateral izquierdo procedente del Burgos Promesas, «nos va a ayudar en la salida del balón y defensivamente es rápido y duro de superar en el uno contra uno», resaltó Bordallo del último en incorporarse.