¿Qué ha pasado este jueves 7 de agosto en Extremadura?
Raúl Sanchís y Oussama El Goumiri, durante su presentación como jugadores del Cacereño. Mafia del Arte
Primera RFEF

Rodaje eficiente del nuevo Cacereño

El conjunto verdiblanco suma un nuevo triunfo en una preparación satisfactoria a nivel de actitud, sensaciones y rendimiento

M. Gª Garrido

Badajoz

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:45

Cuarto compromiso y pleno de triunfos. Es cierto que los guarismos a estas alturas suponen un vector anecdótico, pero es un síntoma inequívoco de que ... el Cacereño carbura. Queda mucho por ajustar, sobre todo con un Julio Cobos que siempre eleva el nivel de exigencia, pero no ocultó cierta satisfacción por lo que ha visto en el césped hasta la fecha. «En línea general estoy contento con el trabajo que se está haciendo», enfatizó a pie de campo tras la victoria de este jueves frente al Villanovense.

