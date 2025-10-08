Raúl Soluciones Beneit para el Mérida

R. P. Mérida Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:37 | Actualizado 21:42h. Comenta Compartir

Esta de la foto fue la última acción antes de que Raúl Beneit (Cádiz, 1994) fuese sustituido al descanso por lesión. Le engancharon el tobillo por detrás y no ha podido hacer nada hasta el entrenamiento de este miércoles. Pero… «llegaremos», tranquiliza el mediocentro gaditano. «Estoy bien y motivado por volver al Reina». Tras su media parte del domingo, es más esencial hoy que ayer para Fran Beltrán. Porque una de las claves del 3-0 es que Beneit abandonó la mediapunta para ubicarse en la base de la jugada y el equipo comenzó a carburar.

«Raúl y Martín son dos jugadores muy dinámicos, que llegan a ambos lados, que siempre son una línea de pase para quien está sacando el balón», explicó su decisión tras el partido el técnico emeritense. «Sabíamos que el Arenas iba a ser agresivo en la presión, por lo que hemos metido más pie y más dinamismo en el doble pivote. Y luego, como iban a ir altos, teníamos la oportunidad de ser profundos con Areso. Y como iban a ser activos, Álvaro tiene capacidad para fijar la línea defensiva... y ahí Doncel podía hacer daño. Esa era la teoría antes del partido y salió bien. Pero salió fruto del esfuerzo, la convicción y la personalidad de los jugadores, que desde el primer momento quisieron el balón y el control del partido e imprimir un ritmo alto».

Y todo eso con Beneit a la cabeza, el jugador más polivalente de este Mérida que quiere armar Beltrán. Puede caer a la izquierda, jugar de 'ocho' y de 'diez' y hasta ser la boya del equipo en la medular. Por no hablar de sus momentos en el lateral derecho cuando lo reclamó David Rocha hace año y medio. «Yo sólo intento dar lo mejor de mí donde me necesite el míster», vuelve a repetir el todocampista gaditano. «Te tienes que centrar en hacer tu papel y que el equipo se vea beneficiado, eso es lo importante».

Por las características de Beneit, ¿dónde cree que puede aportar más al equipo? «Cuando estás más cercano a la base tienes más participación en el juego. Eres, quizá, más protagonista con balón porque recibes más entre líneas. Conforme te vas acercando a posiciones más adelantadas, recibes menos balones. A mí, la verdad, me gusta estar más cerca del área. Pero al final lo que queremos todos es jugar el máximo de minutos posibles. Así que donde me ponga el míster».

Y si el míster le puso de pivote el último domingo y el equipo fue capaz de dibujar sus mejores minutos de la temporada, pues puede que el futbolista haya comprado muchas papeletas para repetir función. «Eso al final no lo sabemos. El que se tiene que comer el 'coco' es el entrenador. Pero entiendo, obviamente, que en base a cómo vayan las sensaciones de los partidos y los resultados, el míster irá decidiendo».

El sábado regresa a su última casa antes de que se instalara en 2023 en el Romano, por lo que forzará para despejar las pocas dudas que hay sobre la torcedura de tobillo que sufrió la última jornada. «Para mí es muy especial volver al Reina Sofía porque viví un año muy bonito allí. Me trataron estupendamente y siempre se agradece volver a sitios donde te han valorado. Quedan muy pocos jugadores del año en el que estuve, pero hice mucha miga con aficionados y trabajadores del club, y tengo ganas de verlos».

Nueva camiseta ‘verde FEAFES’ El germen de la idea comenzó a brotar en el amistoso de agosto en Salamanca: el Mérida tuvo que jugar su último test de pretemporada ante Unionistas con la camiseta amarilla de entrenamiento. Y ahí el club ideó lo de jugar el partido de liga de este sábado con una camiseta única, especial y exclusiva. Se lo ofrecieron a FEAFES CALMA, asociación sin ánimo de lucro que ayuda a niños y jóvenes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y el resultado es una equipación verde turquesa que, tras el partido de esta jornada, se venderá y cuyos beneficios irán íntegros a la asociación, aprovechando el día de la salud mental que se celebra este viernes bajo el lema: ‘compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental’. Las 44 camisetas se pondrán a la venta el próximo martes a 45 euros.