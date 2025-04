«Si quiero luchar por el Badajoz y mi gente tengo que estar dentro»

Guzmán Casaseca es el último mohicano. El excapitán del Badajoz queda dentro del club como el gran custodio del sentimiento blanquinegro. Las salidas de Dupi, ... Pepe Reynolds o Cidoncha le dejan solo ante unos nuevos gestores que poco a poco se van desprendiendo de la gente de la casa. No es fácil convivir en ese ambiente de dudas y recelos, pero Guzmán se mantiene de pie en el fuerte para defender y velar por los intereses del club. En el último partido en el Nuevo Vivero se le pudo ver cómo fue el único del palco que se puso en pie a aplaudir a los jugadores mientras se ponían de rodillas como protesta por los impagos.

–Se ha quedado como el último superviviente con ADN blanquinegro.

–Llevamos desde este verano luchando por el club. Desde que entré me encontré con una situación muy delicada y por desgracia estamos en el mes de mayo y sigue siéndolo. Pero seguiré luchando por el Badajoz como siempre he hecho.

–¿Se imaginaba que su primera experiencia en los despachos iba a ser tan dramática e intensa?

–Ni mucho menos. Das el paso de dejar el fútbol pensando que se presentaba una gran oportunidad. Me metía en este mundo a ciegas, hasta este verano nunca me había planteado dejarlo, pero se dieron las circunstancias y tomé la decisión. Ha habido situaciones que me he encontrado que nunca me hubiera gustado vivir. Estoy aquí para ayudar al club como siempre he hecho y lo voy a seguir haciendo, defenderlo hasta que pueda. Soy una persona tremendamente afortunada y agradecida por todo lo que me ha dado desde pequeño, voy a estar disposición de nuestro club para lo que haga falta.

–¿Cuál ha sido el momento más crítico que se ha vivido desde dentro de todo este año tan convulso?

–Se han juntado muchas situaciones. A las dos semanas de entrar en el club meten a Joaquín Parra en prisión. El club queda totalmente desamparado y a la deriva, con todas las cuentas bloqueadas, tenemos que hacer un equipo competitivo y se confecciona una plantilla con muchísimas dificultades por la situación institucional. Pero cuando llega el 1 de septiembre estamos muy contentos porque creemos que tenemos una plantilla para seguir luchando por el objetivo que todos queremos. Siguen pasando los meses y el club sigue teniendo muchos problemas. Llega un momento que esos ingresos se acaban y empiezan las complicaciones antes de Navidad. Luego parece que el club se va a vender y llega esta nueva propiedad en enero. Pero estamos en mayo y los que estamos dentro realmente vemos que todo sigue igual, con muchos problemas e inestabilidad institucional. Esto genera dudas a todo el mundo. El año está siendo bastante duro en todos los sentidos. Esperemos que pronto se solucione y el club vuelva a ser lo que todos queremos. Esta ciudad y esta afición se merecen un equipo en el fútbol profesional. Estamos cerca, pero a la vez muy lejos porque es muy difícil que el equipo pueda competir en un playoff con tantas dudas.

–Llegaron a anunciar un compromiso de venta de Joaquín Parra a Daniel Tafur, pero luego todo dio un giro y el club acaba en manos del grupo de Oliver. ¿Qué pasó en esos días?

–Tenemos una llamada con Joaquín la gente que estábamos gestionando el club: Dupi, Pepe Reynolds y yo y las personas de confianza de Joaquín como Carlos Navarro y José Luis Iniesta. Joaquín se compromete con nosotros a vender a la única persona que en esos momentos estaba dispuesto a comprar el club que era Daniel Tafur y nos autoriza a comunicarlo públicamente. Pasan los días y en mi caso me entero por redes sociales que el club ha sido vendido a esta otra nueva propiedad. Nosotros nos quedamos asombrados porque no teníamos noticias de ello y hasta hoy.

–En su primera toma de contacto con el nuevo grupo, ¿qué planes les transmitieron que tenían para el club?

–Llegaron en enero. Diego García y Fran Soriano se presentan a la plantilla y al personal del club y exponen lo que quieren hacer. En ese momento nos llevamos una sorpresa porque la familia Parra siempre nos dijo que el nuevo propietario asumiría toda la deuda, pero Diego García vino con un discurso diferente. Ese fue el choque que tuvimos con la nueva propiedad.

–Entró como adjunto en la dirección deportiva, ¿cuál es su papel ahora dentro del club?

–Ahora me he quedado en una posición extraña. Estoy en lo deportivo, pero no lo estoy porque esa parcela lo lleva la nueva propiedad. Intento echar una mano al equipo filial, al División de Honor, ayudar a la cantera, un poco de enlace con el futbolista y el cuerpo técnico para gestionar el entrenamiento de los chicos que suben. Haciendo un poco de todo y a la expectativa en estas semanas de ver en qué depara todo.

–¿El vestuario le transmite sus miedos y preocupaciones?

–Tengo la suerte de tener mucha confianza con todos los jugadores, muchos han sido compañeros e incluso amigos. Quiero resaltar la profesionalidad de cada uno de los que componen la plantilla de este equipo. Lo hemos visto en muchos equipos de esta categoría con muchos problemas económicos como el Extremadura, Tudelano... Y estos chicos llevan cuatro meses sin cobrar, están demostrando una profesionalidad y un coraje a la altura de esta ciudad y su afición. Pase lo que pase se merecen todo el reconocimiento posible porque desde el minuto uno hasta el último día lo van a dejar todo para llevar al Badajoz donde merece.

–¿Y en este contexto se puede afrontar un posible playoff con garantías?

–Es muy complicado. En un hipotético playoff te enfrentas a equipos de muchísimo nivel que solo piensan en fútbol y ascender y nosotros llevamos desde verano donde se habla de todo menos de fútbol. or mucho que tratas de evadirte y que el terreno de juego parece que lo cura todo. Todos tienen su familia y hay gente que lo está pasando muy mal. Todo eso va en la mochila y es complicado. Pero si algo han demostrado es su profesionalidad. Ojalá esta semana ganemos en Valladolid y estemos más cerca del playoff. De conseguirlo sería el cuarto playoff consecutivo y como dice un amiguete mío por estadística ya tocaría.

–¿Un ascenso sería el fin de los problemas?

–No sé si se solucionarían los problemas. Lo que sí sé es que para esta afición, esta ciudad y la gente que llevamos mucho tiempo peleando por el club sería algo maravilloso. Creo que estaríamos más cerca de solucionar los problemas en el fútbol profesional que en Primera RFEF. Bendito problema sería ascender. Este club y afición merecen estabilidad.

–La venta no termina de concretarse, con los pagos a empleados y jugadores más de lo mismo, se dan plazos y nunca llegan.

–Estas personas entraron en enero, estamos en mayo y seguimos igual. Todos los trabajadores del club necesitamos que el club tenga estabilidad. No entiendo de papeles, pero pasan los meses y la firma no llega. No sé qué puede estar pasando, pero sí es verdad que todo esto hace daño al club. Esta inestabilidad genera incertidumbre y Hay muchas familias que necesitan cobrar todos los meses. Lo que se le pide a esta nueva propiedad es que salga a explicar qué está pasando, no es normal que llevemos tantos meses para una firma con una autorización judicial ya dada. Los trabajadores se merecen una explicación.

–Se habla de los impagos a la primera plantilla, pero también están el juvenil, el filial y el femenino con muchos problemas.

–El Badajoz no solo es la primera plantilla. Hay un cuerpo técnico, cuyos componentes que viven mes a mes y lo están pasando mal. Los chavales del filial me llaman porque no entienden nada, pasan los meses y siguen sin cobrar. Padres del División de Honor que me preguntan por la comida de sus hijos porque el cocinero se fue, las chicas tuvieron problemas con los pisos...

–Situaciones que también está sufriendo en primera persona.

–Dentro hay personas más necesitadas que yo y que lo están pasando peor, que necesitan cobrar todos los meses porque dependen de ello. Por suerte he tenido una buena carrera y a corto plazo puedo estar tres meses sin cobrar. Empatizas mucho con todos ellos. Las mensualidades que se nos adeudan a todos los trabajadores son las mismas.

–¿Cómo ha vivido desde dentro los últimos movimientos con el filial y el juvenil con la salida de Cidoncha?

–Tengo mi opinión y se la di a la persona que está en el club. El filial ha sido el más perjudicado por esta situación desde verano. Tanto Juli (Caro) como el resto del cuerpo técnico lo hicieron de forma gratuita por ayudar al club. Me dolió mucho lo que le hicieron. Y Cidoncha y su cuerpo técnico estaban cumpliendo los objetivos en una categoría muy complicada en la que descienden seis equipos. No lo entendía tampoco, pero uno tiene su opinión y no puede decidir nada. Estuve en desacuerdo y se tomó la decisión. Ojalá por el bien del club y los chicos podamos salvar la categoría.

–¿En algún momento se ha llegado a plantear dejar el club?

–En este tiempo se te pasan muchas cosas por la cabeza porque se viven situaciones muy desagradables. Pero lo que tengo claro es que si quiero luchar por mi club y mi gente tengo que estar dentro. Mi situación no la querría nadie. Me ha tocado vivir situaciones muy duras. Chicos que te vienen llorando o padres que te llaman para pedirte explicaciones... Voy a seguir defendiendo al Badajoz hasta el último día.

–¿Es sostenible otra temporada en estas condiciones de gestión?

–No creo. Si algo tenemos ganas es que llegue el 30 de junio y esa firma que tanto ansiamos todos. Otro año más en esta situación lo veo imposible. Para mí fue un milagro confeccionar una plantilla con los problemas que había y el club a la deriva. Espero y deseo que el club pueda solucionar sus problemas el 30 de junio.

–¿Y qué puede pasar a partir del 30 de junio? Porque el club tiene que llegar sin deudas con los jugadores y se da la circunstancia que algunos tienen contrato y la mayoría con renovación automática por meterse playoff. ¿Cree que habrá desbandada?

–Otro año igual es insostenible para cualquiera. Es verdad que algunos jugadores tienen contrato, otros renovación por playoff... No sé lo que puede pasar. Tenemos cuatro partidos muy bonitos y toda la afición sigue ilusionada como se puede ver por el ambiente en el Nuevo Vivero. Ya nos tocaría disfrutar del premio gordo.

–¿En esta etapa de sombras y opacidad puede estar la afición tranquila de tener a Guzmán dentro velando por los intereses del Badajoz?

–Espero que sí. Si algo he hecho en mi vida desde los 8 añitos que entré en el Badajoz es luchar por el club de mi corazón. Lo voy a seguir haciendo, ya sea desde dentro o desde fuera porque sé que algún día me tocará hacerlo desde fuera.

–¿Echa de menos el balón?

–Lo echo mucho de menos. Y ahora que veo este ambiente con la gente ilusionada con el playoff lo echas más de menos todavía. Estoy día a día en el club, bajo a ver los entrenamientos, hablo con los compañeros... Lo echaría más de menos si el club estuviera bien. Es una etapa que me toca vivir y estoy muy agradecido al Badajoz. Ahora me toca un mundo complicado, pero tengo la ilusión muy grande por hacer otra carrera tan bonita como la de futbolista.