Las gradas del Príncipe Felipe volverán a vibrar con el fútbol del Cacereño. Jorge Rey
Primera RFEF

El Príncipe Felipe estrena la Primera RFEF ante el gigante de la categoría

Tras seis jornadas de espera, el coliseo del Cacereño se viste de gala para tratar de hacer perder al Tenerife sus primeros puntos del curso

R. H.

Cáceres

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:07

Comenta

El Cacereño estrena la Primera RFEF en el Príncipe Felipe. Ha necesitado seis jornadas de espera para ello. El equipo verde, obligado a jugar fuera ... de casa mientras se replantaba la hierba, regresa a su estadio con la ilusión de hacerlo de la mejor manera posible: con un césped impecable –cruzando dedos para que resista sus primeros envites– y ante el rival más potente de la categoría, el Tenerife, que llega a Cáceres con un pleno de seis victorias en seis partidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

