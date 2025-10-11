El Príncipe Felipe estrena la Primera RFEF ante el gigante de la categoría

El Cacereño estrena la Primera RFEF en el Príncipe Felipe. Ha necesitado seis jornadas de espera para ello. El equipo verde, obligado a jugar fuera ... de casa mientras se replantaba la hierba, regresa a su estadio con la ilusión de hacerlo de la mejor manera posible: con un césped impecable –cruzando dedos para que resista sus primeros envites– y ante el rival más potente de la categoría, el Tenerife, que llega a Cáceres con un pleno de seis victorias en seis partidos.

Después de un mes y medio jugando lejos de su público, la vuelta al Príncipe Felipe supone un impulso anímico fundamental para el Cacereño. «Llevamos mucho tiempo jugando fuera y la afición siempre nos ha acompañado, pero no hay nada como jugar en casa», afirmó Julio Cobos, entrenador del equipo. «Los jugadores están con muchas ganas y el equipo llega motivado para demostrar que podemos competir ante cualquiera», insistió.

Cacereño: Diego Nieves, Emi Hernández, Iván Martínez, Adrián Crespo, Joserra, Sanvi, Sanchidrián, Deco, Carlos Gonzále, Berlanga y Diego Gómez. - Tenerife: Dani, David, Álvaro, Landázuri, Zoilo, Alassan, Calavera, Juanjo, Nacho Gil, Enric Gallego y De Miguel. Árbitro: Abraham Domínguez Cervantes (comité andaluz). Estadio y hora: Estadio Príncipe Felipe, 21.00 horas.

La necesidad de sumar puntos es urgente: se salva de los puestos de descenso únicamente por diferencia de goles. Por este motivo, el regreso al Príncipe Felipe no solo representa un aliciente emocional, sino también una oportunidad de dar un golpe de autoridad ante un rival de primer nivel. «Es un partido que por sí solo motiva a cualquier jugador. No hace falta más motivación, todos están con las pilas cargadas para salir a por todas», señaló el entrenador del Cacereño.

Para este crucial encuentro, Julio Cobos no podrá contar con Iván Fernández, quien sigue recuperándose de una microrrotura en el bíceps. Además, algunos jugadores arrastran molestias físicas y su presencia dependerá de las sensaciones del último entrenamiento. «Hay algunos jugadores entre algodones, y hay que ser prudentes», comentó el entrenador extremeño.

El ciclón insular

El Tenerife llega a Cáceres con un inicio de temporada arrollador. Con seis victorias en seis jornadas, el equipo dirigido por Álvaro Cervera es actualmente el líder de la categoría y se perfila como uno de los principales candidatos al ascenso directo. Aun así, sigue siendo cauto y, en rueda de prensa, advirtió sobre la motivación del Cacereño: «Sabemos que volver a su estadio les dará un plus de energía. El Príncipe Felipe será un fortín, pero nuestra intención es controlar el partido y llevar el peso del juego.»

A pesar de las bajas de Marc Mateu y Dani Fernández, el técnico blanquiazul mantiene la confianza en su plantilla: «El equipo está concentrado y preparado. Sabemos que el fútbol siempre puede sorprender, pero vamos a salir a imponer nuestro estilo y a continuar con la racha de victorias». Cervera también señaló que realizará ajustes en el once para mantener frescura en el equipo: «Refrescaremos el equipo con algunos jugadores, pero el dibujo y la idea de juego se mantienen. Hay que preparar al equipo antes de que lleguen los malos momentos».