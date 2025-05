«La plantilla tiene que dar un paso adelante»

Es cierto que el Mérida viajó a Alcoy con ocho bajas. Es cierto que las lesiones están mermando al equipo desde julio: Diego Parras y ... Álvaro Juan casi que no han estado, Elejalde y Llácer casi que tampoco y luego han caído pesos pesados como Sandoval, Felipe Alfonso, Palomares, Ismael o Escardó. Es cierto que la plaga no remite y que ahora le ha tocado a Bonaque, que a la espera de resultados definitivos (se someterá a las pruebas el próximo lunes) podría tener roto el sóleo y estar alrededor de un mes de baja. Tan cierto todo como que no hay excusas para explicar la desastrosa primera vuelta que se ha marcado el equipo. Tan cierto todo como que tampoco hay justificación para explicar el flojo partido del miércoles en El Collao.

Fútbol aparte, no puede ir el equipo a, como mínimo, no perder a Alcoy por la dramática situación que atraviesa y salir del estadio con el entrenador diciendo que le «revienta» y le «repatea» que el rival les superase en intensidad en el primer tiempo. «Lo habíamos hablado durante toda la semana y nos esperábamos cómo iban a salir ellos en su campo y, sin embargo, no hemos salido nosotros como deberíamos haberlo hecho. Esa ha sido la tónica de la primera parte, donde hemos estado a su merced. Ya en la segunda hemos competido mucho más, con más intensidad en los duelos. Pero la diferencia va de eso, de competir, y o nos metemos eso a fuego cada día, cada partido, cada entrenamiento, o nos va a costar», fue de rotundo David Rocha.

Porque para revertir la preocupante situación en la que se encuentra, el Mérida necesita más fútbol. Y si no lo tiene, al menos más amor propio. Y el equipo no está tirando ni de lo primero ni de lo segundo. Da igual que esté Rai, Ruano o Rocha. Esta vez fue el Alcoyano, pero antes fueron Algeciras, el Real Madrid Castilla, el Antequera, el San Fernando, el Murcia o el Málaga: con muy poco, el rival le superó sin muchas complicaciones. «Sí, han necesitado muy poco para ganarnos», se sinceró Rocha el miércoles por la noche. «Pero ellos han ido de verdad a los duelos, a las segundas jugadas, cada centro lateral era complicado de defender, los saques de banda te los metían ahí… Y al final el gol acaba cayendo de maduro».

Y para un equipo que está lejos de la salvación, esto es un verdadero drama: que te ganen por intensidad y porque quieren ganar más que tú. Y luego está el fútbol: el equipo sigue sin corregir la falta de contundencia atrás y sigue siendo muy romo en ataque cuando le toca llevar la iniciativa del juego. «En la segunda parte hemos vivido en su campo, aunque sin ocasiones claras. No hemos tenido claridad en la toma de decisiones en el último tercio», reconoce el técnico emeritense.

A falta de un partido para que concluya la primera vuelta, el presente de la categoría dice que siete equipos se jugarán cinco plazas de descenso. A la espera de una caída o una resurrección, siete para cinco a día de hoy. O sea que no se puede permitir el equipo otra cosa que no sea una victoria ante el colista del grupo, el Recreativo Granada. «Tenemos que ganar sí o sí. Y me gustaría que el Romano fuese una olla a presión. Que el rival sienta lo que nosotros sentimos en El Collao. Si la falta la hacían ellos, el árbitro les pedía calma; si la hacíamos nosotros, nos sacaba amarilla. Me gustaría vivir eso en el próximo partido». De hecho, Sandoval vio la quinta cartulina y, junto a Bonaque y probablemente Ben Hamed, no estará para un día crucial.

-¿Cómo ve a su plantilla?, le preguntaron tras el 1-0 a David Rocha.

-Yo a mis jugadores los veo optimistas y motivados para el reto. Un reto que es difícil, por eso tienen que verlo como una responsabilidad. Tienen que dar un paso adelante… y lo van a dar.

Los Reyes vuelven al Romano

Hace justo un año, el Mérida se encontró una de las mejores noticias del 2023 en la víspera de Reyes. Abrió el entrenamiento a los niños y les repartió regalos, sorpresas y la presencia de un Rey Mago… y la afición se lo correspondió con una mañana mágica: alrededor de 700 niños con sus padres acudieron al Romano para celebrar el gran momento del equipo.

La situación actual es diferente. Más triste por la clasificación deportiva y la mala primera vuelta, pero el club ha querido acercar de nuevo a sus jugadores a los más pequeños. Por eso, a partir de las 11.30 horas de este viernes, se repetirá lo de hace justo un año: entrenamiento a puertas abiertas, el Rey Melchor recogiendo las cartas de los niños y los futbolistas repartiendo regalos, autógrafos y fotos a los aficionados más pequeños.