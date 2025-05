El Mérida firma contundencia con Falcón

Tras la lesión de Bonaque en El Collao y la marcha de Elo a la Copa África, David Rocha se quedaba tan solo con Tomás ... Bourdal como único central puro de la plantilla para la cuesta de enero. De ahí la rapidez en firmar y anunciar a Eliseo Falcón Falcón (Sevilla, 1997), central que procede del Ceuta, donde tan solo ha jugado once minutos en dos partidos en esta primera vuelta (en Baleares y Valdebebas).

Es el mercado al que puede aspirar actualmente el Mérida. A pesar de la situación deportiva, el club sólo puede cambiarle la dinámica a la plantilla con la llegada de futbolistas de la categoría que no tengan minutos en otros equipos (como es el caso de Falcón) o jugadores con pasado en Primera RFEF que militen en equipos de Segunda RFEF por circunstancias ajenas a su nivel (como es el caso de Javi Martín). Pero no puede el Mérida gastarse lo que no tiene en futbolistas que te garanticen el salto de calidad que necesita su situación actual.

Su nuevo central se formó en las categorías inferiores del Sevilla y ha militado en los filiales del Granada y el Levante (con el que llegó a debutar en Primera División) y en equipos como el Marbella, el Eldense (con el que subió a Primera RFEF) y Cornellá (con el que debutó en la categoría el curso pasado). «Se trata de un futbolista corpulento y contundente que llega para sumar», lo ha definido la secretaría técnica del club. Sobre todo eso, para sumar desde ya… porque David Rocha solo tenía un central sano.

Ocupará una ficha senior, por lo que el club tendrá que anunciar en los próximos días a qué jugador de la actual plantilla le retira la ficha para dársela a Eliseo Falcón. En principio, la baja de Diego Parras ha sido cubierta por la llegada de Javi Martín, que fue el primero en aterrizar la semana pasada.