El Mérida se deja la moral en Alcoy

R. P. Mérida Miércoles, 3 de enero 2024, 21:38 | Actualizado 21:56h.

No podía perder el Mérida. A pesar de viajar con ocho bajas, cinco de ellas capitales, no podía perder. Bajo ninguna circunstancia. Y sin embargo ... volvió a perder. Y lo que es peor, una jornada más, evidenciando falta de fútbol, de físico y de mentalidad. Si quieren salvarse, tarea cada vez más milagrosa, los jugadores deben de dar varios pasos hacia adelante. Porque en defensa, aunque concede poco, le pierde la falta de contundencia; y porque ofensivamente no genera nada, aunque se tiren años y años atacando.

Da la sensación de que esta primera vuelta ha sido un bucle constante de los primeros veinte minutos de Linares del curso pasado. Como si la categoría le estuviera quedando grande. Quiere… pero no le llega. Y encima de que no le llega, ya tenga ocho, cinco o ninguna baja, la suerte le está siendo muy esquiva. Y las opciones de salvación pasan, también, por cambiar esa suerte. Cuando no le estaba pasando absolutamente nada al partido, pero nada de nada, se lesionó Bonaque. Casi sin quererlo, casi sin darnos cuenta. Así que al cuarto de hora de partido, como en el último choque ante el Ceuta, David Rocha tuvo que intervenir en el plan inicial. Se había guardado el técnico emeritense a Jorge Padilla para tener refresco y plan B en el tramo final del partido y, con la lesión de rodilla del capitán, tuvo que tirar del único recurso que tenía para la segunda mitad. Así que salió Padilla, Acosta retrasó su posición, Busi se centró y Escardó continuó actuando de falso nueve. A raíz de la retirada de Bonaque, el Alcoyano creó las primeras ocasiones del partido. Primero Palomares y luego Bourdal sacaron un doble disparo de Pradera en el área en el 16' tras un centro lateral, luego Armental no atinó con portería en el 19' tras ser incapaz el Mérida de despejar varios balones sueltos en el área y finalmente Palomares tuvo que sacar una manopla de un disparo de falta directa de Lara en el 21'. CD Alcoyano Jaume Valens; Sergio López, Primi, Álvaro Vega, Farru; Albisua, Imanol, Armental (Agüero, 61'), José Lara (Ganet, 72'), Nieto (Antón, 61'); y Mikel Pradera (Alcaina, 72'). 1 - 0 Mérida AD Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque (Padilla, 16'), Tomás Bourdal, Raúl Prada (Akito, 72'); Luis Acosta, Ismael Gutiérrez, Beneit; Busi, Sandoval y Escardó (Prevedini, 89'). Gol: 1-0, Min. 39: Nieto.

Árbitro: Pol Gòdia Solé, del comité catalán. Amonestó a los locales Sergio López y Alcaina y a los emeritenses Sandoval, Padilla, Acosta y Akito.

Incidencias: Alrededor de 1.800 espectadores en El Collao. A partir de este arreón local, el equipo de David Rocha se asentó y dibujó sus mejores momentos del partido. Es cierto que lo único destacable fue un disparo desde la frontal de Raúl Beneit en el 25' que envió a córner Jaume Valens, pero al menos controló el juego, alejó el cuero de las inmediaciones de Palomares y rondó con centros laterales y jugadas a balón parado el área local. Se estaba percatando que, con balón, es mucho mejor equipo que sin él. Y entonces… … cuando mejor estaba el Mérida (o más tranquilo), en una jugada horrorosamente mal defendida, llegó el tanto de Nieto a falta de cinco minutos para el descanso. No fue la primera vez que la defensa emeritense pecó de falta de contundencia a la hora de despejar el balón de su área. Ya antes, en un par de ocasiones, había sufrido por no saber despejar. Y a la tercera fue la vencida para el Alcoyano, que encontró en el gol la recompensa a su leve superioridad en la primera parte. Para (ya mínimo) empatar, necesitaba el Mérida mucho más: con balón, sin balón y físicamente. Porque el equipo se está jugando la vida y no parece, por lo que transmite, que se encuentre en el alambre. Así que tras el descanso salió con un ritmo superior, pero tras sendos disparos de Escardó desde la frontal en el 46' y en el 52', el equipo se volvió a parar. No creó ni una acción peligrosa más en todo el partido. Tampoco el Alcoyano, pero es que a los alicantinos no les importaba. Estaban ganando y se dedicaron a contemporizar. Tras ese arranque del Mérida jugó el Alcoyano a que no pasara nada y nada pasó desde el 52' hasta el 94', donde tal vez se jugara un cuarto de hora. Y el Mérida no sabe jugar con el marcador en contra: no puede con las prisas, ni con la ansiedad y mucho menos con la necesidad. El rival, como tantas otras veces, con muy poquito, se llevó fácilmente el encuentro. Y aunque la salvación sigue estando a cinco puntos, ya hay un equipo menos en la pugna. Y lo que es peor, entre derrotas y lesiones, menos moral que ayer para revertir una triste situación. «Me revienta que nos hayan superado en intensidad» Tras la derrota, lo peor fue la lesión del capitán Bonaque. Desde el club, a la espera de pruebas definitivas, temen que se haya roto el sóleo y esté aproximadamente un mes de baja. Justamente en el mes en el que se le va Elo a la Copa de África. Aunque a tenor de los pocos minutos que ha jugado en los últimos meses, fuese o no a esta cita internacional, todo apunta a Bourdal y Acosta. «Estamos teniendo mil cosas este año, encima Escardó se ha levantado con fiebre… Pero no hay excusas», dijo tras el choque David Rocha, a quién no le gustó la actitud y la intensidad del equipo en la primera parte. «Por intensidad nos han superado, y eso me revienta y me repatea. Nos ha costado demasiado entrar en el partido. Hemos estado a su merced. La segunda parte ha sido diferente. Hemos competido más y hemos empezado a ganar duelos. O nos metemos con fuego que tenemos que competir o nos va a costar. Pero no hemos tenido claridad en el último tercio».

