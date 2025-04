Pardo: «Estamos a merced de los dueños»

Javi Pérez Badajoz Miércoles, 2 de febrero 2022, 13:36 | Actualizado 22:27h. Comenta Compartir

La retirada de Daniel Tafur deja al Badajoz en un callejón sin salida. Los jugadores reciben otro duro golpe a una complicada situación que llevan sufriendo desde hace siete meses. La gran esperanza de la familia blanquinegra se desvaneció y no queda más remedio que asumir la entrada de un grupo al que han dejado claro desde todos los estamentos del club que no les genera confianza ni es bienvenido. Pero la plantilla afronta este nuevo revés sin desviarse del camino a seguir y que marca una lucha que tiene como objetivo conseguir que se garanticen los pagos. «Continuamos con el mismo discurso, la misma mentalidad y el mismo compromiso que hemos demostrado desde el primer día», apunta Pardo.

Con caras largas, rabia contenida y una atmósfera de resignación, el equipo de Óscar Cano iniciaba el entrenamiento del miércoles en los campos federativos Eusebio Bejarano dos horas más tarde de lo previsto. Había mucho que aclarar, digerir y analizar. El vestuario del Badajoz no podía ocultar su decepción por el último giro dado en la compra-venta del club. La plantilla vive en una continua montaña rusa de emociones. «Es un duro golpe. Tafur ha tenido la oportunidad de entrar en el club varias veces, no lo ha considerado o no lo ha conseguido y no tiene que desviar nuestro foco de atención, que es ni más ni menos que nos pongan al día tanto a nosotros como al resto del club, desde el primero al último», sostiene como portavoz el segundo capitán del Badajoz. Los jugadores se reunieron antes de la sesión matinal con Dupi durante dos horas para analizar la situación y ver los pasos a seguir. No es el escenario esperado, pero el vestuario tiene claro que van a seguir adelante por el bien del club y exige al nuevo grupo que cumpla sus compromisos con todos. «La realidad es que estamos a merced de los dueños y nosotros vamos a seguir peleando por lo que hemos exigido desde el primer día, que se ponga al día al club, hay muchos sueldos por pagar y tiene el mismo valor lo que se me paga a mí que a la señora de la limpieza».

MENSAJE A LA AFICIÓN «El movimiento que se ha iniciado hay que mantenerlo, en ningún momento hay que bajar los brazos» Pardo Capitán del Badajoz

Pardo señala que tras el comunicado de Tafur, nadie de los supuestos compradores se ha puesto en contacto con los jugadores para exponerles sus intenciones a partir de ahora y la dirección que va a tomar el club. «Lo único que sabemos es el comunicado de Tafur, nada más», señala. Pardo reconoce que toda esta situación les supera y le pone mal cuerpo, tampoco le hace ser optimista el rumbo que han tomado los acontecimientos. «Estamos deseando día tras día que esto se solucione. Yo me voy a dormir deseando y soñando que se solucione y cada vez lo veo más complicado». Aunque confía en la fuerza que les da la afición para continuar. «Aún estando a su merced tenemos el suficiente amor propio como para decidir nuestro camino. El movimiento que se ha iniciado hay que mantenerlo, en ningún momento hay que bajar los brazos».

Futbolistas, cuerpo técnico y personal del club han ido de frente en su lucha contra la entrada de los nuevos inversores y ahora toca esperar que atiendan las necesidades del club. «Yo soy el primero que he dicho que no quiero ese dinero y lo mantengo. Pero la realidad es que son los propietarios, no sé hasta qué punto lo son legalmente porque no han traído ningún documento de que esté firmado. Esto es fútbol, por suerte o por desgracia es un negocio y ahora mismo los jefes que tememos son esos, pese a que no les queremos». En ese sentido, Pardo añade que los nuevos gestores ya conocen sus reivindicaciones y avisa que estarán vigilantes para denunciar cualquier movimiento en falso de la nueva propiedad. «El siguiente paso lo tienen que dar ellos. Tenemos el objetivo claro. No hay ninguna solución posible si no se pone a toda la gente al día y si no hacen lo posible por solucionar cada pequeño problema del club. Si no deciden dar el paso y no hay ningún pago en un mes o dos pasará lo que venimos avisando que iba a pasar y serán ellos los que se quiten la careta».

El vestuario blanquinegro no va a bajar la guardia y se mantendrá firme si los pagos siguen sin producirse. «Nosotros seguiremos haciendo lo que esté en nuestras manos. Nos darán la razón porque desde el primer día lo hemos avisado del tipo de gente que venía. Se desenmascararán finalmente y veremos el tipo de gente que ha llegado».

Los jugadores cierran filas en torno al escudo y mantienen su compromiso de continuar luchando por el Badajoz hasta que sea posible pase lo que pase. «Por mi parte voy a seguir hasta que se cierre la persiana en las narices y cuando esté cerrándose bajaré por abajo a ver si puedo subirla. Por mi parte no va a quedar y por el resto de jugadores, cuerpo técnico y por la afición tampoco. Estoy completamente seguro que la gente va a pelear hasta el final hasta que se caiga por el precipicio».

Afición y plantilla unidos

Además, Pardo envía un mensaje de ánimo y también de agradecimiento a la afición por su apoyo –la colecta sigue y ya van más de 10.000 euros– y pide no perder esa unión como fuerza para seguir peleando. «No queda otra que seguir. No conozco otra opción para que el club sea viable. La gente está aportando el máximo dinero que puede y venimos de un covid, de Ertes, de gente que no está trabajando, de gente que igual se está quitando de tomarse algo para que nosotros podamos viajar, eso no hay que olvidarse». Y añade que es la mejor garantía para velar por el Badajoz. «Hay que seguir por el mismo camino. La afición está de nuestro lado y nosotros estamos del suyo y todos estamos intentando que el club tenga la mayor viabilidad y si esta gente no lo hace habrá que buscar otras opciones».

Temas

CD Badajoz