Tafur se retira y pide que se rebaje la tensión en apoyo al grupo de Oliver

Nueva vuelta de tuerca en el culebrón de la compra-venta del Badajoz. Y con un final tan sorprendente que no se esperaba nadie. Incredulidad absoluta. De todos los escenarios posibles, nadie se imaginaba que Daniel Tafur tendría esta salida. Su comunicado en el que anuncia que se retira de las negociaciones, pero sobre todo por el punto donde subraya las facilidades y transparencia recibidas por parte del grupo de Oliver, ha dejado desconcertado a todo el mundo. Como un mal sueño. Y hace saltar por los aires el ambiente de unión y el sentido reivindicativo que se había conseguido. Un palo difícil de digerir para toda la familia blanquinegra.

Cuando todo parece que no puede dar más giros inesperados surge un nuevo comunicado que lo vuelve a poner todo patas arriba. Daniel Tafur anunciaba que se retira de las negociaciones y pide que se rebaje la tensión en apoyo al nuevo grupo que quiere comprar el club. Una nota que deja a plantilla y aficionados muy tocados en su loable lucha contra unos inversores que no les dan ninguna credibilidad y contra los que han mostrado un enérgico rechazo públicamente.

«A pesar de las dificultades, consideramos que lo mejor en este momento es que el club vuelva a la normalidad lo antes posible, que se apoye al grupo comprador y que se rebaje la tensión que rodea a la institución en el día a día», concluye Tafur en su comunicado. El empresario con raíces extremeñas explica que la situación de Joaquín Parra y el no tener la certeza de contar con la autorización del Juzgado de Málaga complica cualquier intento de adquirir sus acciones a corto plazo. «La actual situación del CD Badajoz es fruto de unos acontecimientos que tienen poco que ver con el propio club. Son esos mismos acontecimientos, los procesos derivados de los mismos, así como la judicialización del proceso de compra-venta hace inviable que podamos acometer la compraventa del club en este momento con todas las garantías que necesitamos». En ese sentido, Tafur deja abierta la puerta para retomar las negociaciones para comprar el Badajoz más adelante, una vez esté resuelta su situación judicial. «No descartamos para más adelante, una vez resuelta la parte judicial del proceso de compra-venta, nuestra entrada en el CD Badajoz si el grupo comprador lo estima conveniente», añade.

El acuerdo, sin la firma de Parra

La autorización judicial es la clave de todo este embrollo y el inversor de origen extremeño no termina de verlo claro al estar siempre detrás planeando la sombra de Joaquín Parra. Hasta el punto que el acuerdo para el traspaso de los derechos de las acciones anunciado por Diego García no está firmado por el empresario sevillano. El grupo cuenta con una mandataria verbal de su mujer Carmen que tiene que ser ratificada por Parra una vez que el juez dé el visto bueno a la operación. Y esta encrucijada legal es la que hace que Tafur se tome ciertas reservas y no quiera asumir el riesgo. De ahí que hasta ese momento, prefiera dejar para más adelante las negociaciones con la nueva propiedad cuando ya Parra ya sea historia en el Badajoz.

Aunque Tafur quiere dejar claro que las conversaciones han sido fluidas y en términos muy comprensibles. "Queremos agradecer al grupo comprador del CD Badajoz su ofrecimiento y su disponibilidad para avanzar en la búsqueda de una solución. Desde que comenzamos nuestras conversaciones, dicho grupo nos ha tratado con total transparencia y en todo momento nos ha planteado opciones para llegar a un acuerdo económico que son muy razonables".

Tafur espera que toda esa unión que se ha conseguido entre todos los estamentos del club se mantenga viva y no se pierda a pesar de este duro revés. "El CD Badajoz lleva un increíble camino recorrido desde 2012. El club se encuentra en una situación difícil, pero mantiene intacto todo su potencial. No tiene sentido echarlo todo a perder ahora". Pero la noticia ha caído como un jarro de agua fría entre una decepcionada afición blanquinegra, que rápidamente ha vuelto a mostrar su repulsa a los nuevos compradores y se mantiene firme en su intención de darle la espalda al club si ellos están dentro. Este imprevisto duro golpe también deja en una situación muy comprometida y le genera aún mayor incertidumbre a los jugadores y cuerpo técnico, que se han manifestado totalmente en contra y habían decidido mantenerse unidos en el barco como medida de presión con el objetivo de provocar su salida del Nuevo Vivero. Y todo esto un día después de cerrarse el mercado de fichajes.

