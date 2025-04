El Nuevo Vivero exige respuestas

Ambiente calentito el que se espera en esta fría y atípica noche en el Nuevo Vivero. El partido frente al Sanse queda en un ... segundo plano. Es lo de menos para un vestuario agotado y al límite de la desesperación. El oscuro desenlace de la venta del Badajoz genera desconfianza entre la afición y le hace mantenerse en alerta por el devenir que puedan tomar los acontecimientos. La situación, lejos de calmar las aguas en las gradas y tranquilizar al vestuario, ha generado más crispación e incertidumbre una semana después de aquellos abrazos de alegría por aquel rayo de luz que parecía asomarse por el Nuevo Vivero. Óscar Cano no se podía callar más y fiel a sus principios no se mordió la lengua, arrastrado por una eterna angustia que tuvo sus consecuencias en Calahorra. «La plantilla está harta de promesas y no ver realidades», expuso en la rueda de prensa previa en la que no se dedicó ni una sola palabra al partido. Y es que hace tiempo que no se habla de fútbol en la caseta blanquinegra. «Los jugadores no quieren escuchar del Sanse porque tienen otros problemas más graves», sentenciaba el técnico del Badajoz.

Los ánimos no están para pensar en lo deportivo y ni la reunión mantenida antes del entrenamiento con Diego García les tranquilizó. Óscar Cano describió la situación como «insostenible» y señaló que los jugadores tienen que «hacer un ejercicio de profesionalidad para obviar lo que sucede alrededor del club». El preparador granadino se mostró muy crítico y fue muy claro al expresar por todo lo que está pasando la caseta. «Algunos no están en el estado mental y de ánimo de una persona que tiene que competir, por muy profesional que seas», apuntó. En ese sentido, añadía que esa circunstancia iba a condicionar la convocatoria para el encuentro ante el Sanse y desveló que «ya he perdido la cuenta de los jugadores que han entrado en mi despacho que me han pedido salir». De ahí, que asuma que en esta semana que se cierra el mercado invernal la salida de varios efectivos. «Ya os adelanto que se van a ir jugadores». Una circunstancia que mermará el potencial de una plantilla que a día de hoy no puede reforzarse. «Somos el único equipo que no puede hacer ningún movimiento y por contra a nuestros jugadores les asiste el derecho a salir», sostenía,

Al margen de esas ausencias ante un posible cambio de aires en el mercado de invierno motivado por las dudas entorno al futuro del club, el único que no está disponible para entrar en la convocatoria es Limones.

CD Badajoz- Sanse CD Badajoz: Gonzalo Crettaz; Dani Fernández, Gorka Pérez, Pardo, Miguel Núñez; Jesús Clemente, Otegui, Isi Gómez, David Concha, Tahiru y Gorka Santamaría.

Sanse: Miguel Bañuz; Fer Ruiz, Juanra, Baro, Dani Molina; Borja Sánchez, Fer Llorente, Raúl; Carlitos, Eneko y Borja Martínez.

Árbitro: Vicente Moral (castellano-leonés).

Estadio y hora: Nuevo Vivero, 21.00 (Footters).

Con dos mensualidades sin cobrar, a Óscar Cano ya no le quedan argumentos para retener a sus futbolistas. «Les dijimos a los jugadores que iban a estar en un proyecto de playoff de ascenso y no han visto nada de lo prometido a ningún nivel». Y puso de manifiesto el desgaste sufrido por la plantilla «en estos largos seis meses de dar la cara y hacer como si no pasara nada» y la tremenda necesidad que existe. «Hay gente que ha tenido que pedir dinero a compañeros para poder ir tirando. Tienen hijos, hipotecas...». También dio la cara por Dupi, Pepe Reynolds y Guzmán, a quienes se refirió como la «santísima trinidad» en su lucha por sacar al club adelante. «Todos hemos antepuesto a que el Badajoz siga vivo a nuestra situación personal y todo ha sido orquestado por estas tres personas que nos han mantenido a flote, y evidentemente todos los demás trabajadores que día a día han venido a arrimar el hombreo y que esto no decaiga sin percibir sus nóminas. La venta nos debilita porque no sabemos si vienen con su gente de confianza y nos podemos quedar sin trabajo».

Óscar Cano apareció más abatido de lo que acostumbra su carácter siempre optimista y ni siquiera la reunión con el portavoz del nuevo grupo apenas unas horas antes le sirvió para adornar su mensaje de positivismo, al que sí pidió soluciones urgentes. «Son tantas veces las que nos han dicho que era la solución y seguimos con la misma incertidumbre. Tienen nuestra confianza y así se lo hemos transmitido, pero hay que asistir a los jugadores. Queremos hechos y tienen que llegar de manera inmediata. El portavoz nos ha dicho que va a tratar de resolver todas las situaciones que le hemos planteado». El club sufre un abandono preocupante y prueba de ello es el lamentable estado del césped del Nuevo Vivero por falta de mantenimiento al haber dejado de prestar sus servicios RoyaldVerd. «El campo está deporable», denunciaba Óscar Cano.

La grada también exige respuestas y hasta se ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma change.org para impedir que se lleve a efecto la venta a este grupo. Una respuesta que no dio Diego García en la radio del club en su presentación pública como cabeza visible de la nueva sociedad que ha entrado en el Badajoz y que está pendiente de la autorización del juzgado de Málaga para hacer efectivo el acuerdo de compra-venta del paquete de acciones de la familia Parra. «No estoy autorizado» fue la coartada que utilizó como escudo. El recurso de la cláusula de confidencialidad siempre es la salida más oportuna cuando no se quiere contar algo.

En este escenario, es normal que los jugadores estén preocupados y de los nervios porque sigue sin aclararse su futuro y cada vez queda menos margen de maniobra. En ese contexto, Óscar Cano lamentó las críticas recibidas por su equipo tras la derrota en Calahorra y asume la responsabilidad. «Decir que los jugadores no tienen ganas de jugar y que no representan el escudo es muy fuerte». Y dejó claro que su equipo va a darlo todo ante el Sanse. «Nos vamos a dejar los cuernos. Por dos razones. Porque los jugadores son unos profesionales y por la afición que está haciendo un esfuerzo tremendo por sostener al club. Lo que está asegurado es que con ellos el club no va a caer nunca. Esta gente ha demostrado que quiere mucho a su equipo».

El inicio de la segunda vuelta llega en un día intersemanal y marcado por el desconcierto de todo lo que rodea al cambio de propiedad del club.

El equipo de Óscar Cano necesita del apoyo de su afición para reconducir su situación clasificatoria cada vez más alejado del playoff. Recibe al Sanse con el objetivo de conseguir una victoria que se resiste desde la última cita del año ante el colista Tudelano. De esta forma, el club blanquinegro ha lanzado una promoción para sus abonados de dos entradas al precio de 1 euro cada una. El Sanse llega herido al Nuevo Vivero después de encajar una sonrojante goleada de 0-7 en el fortín de Matapiñonera. Ni los cuarto cambios que el técnico madrileño hizo al descanso pudieron amortiguar el desastre del 0-3 e incluso en la segunda se llevó un varapalo mayor al recibir otros cuatro. El cuadro pacense espera hurgar en esas dudas para poner fin a su bache de resultados.