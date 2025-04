Óscar Cano: «La plantilla está harta de promesas y no ver realidades»

J. P. BADAJOZ Martes, 25 de enero 2022, 20:44 Comenta Compartir

En el vestuario del Badajoz se sigue hablando de todo menos de fútbol. Óscar Cano comparecía este martes para la previa que su equipo tiene que jugar mañana frente al Sanse y no dedicó ni un minuto al partido. Los ánimos no están para pensar en lo deportivo y ni la reunión mantenida antes del entrenamiento con Diego García les tranquilizó. El técnico blanquinegro describió la situación como «insostenible» y señaló que los jugadores tienen que «hacer un ejercicio de profesionalidad para obviar lo que sucede alrededor del club». En ese sentido, Óscar Cano no entró en los detalles del encuentro con el portavoz del nuevo grupo, pero sí reconoció que ya están al límite. «La plantilla está harta de promesas y no ver realidades». De esta forma, desveló que «ya he perdido la cuenta de los jugadores que han entrado en mi despacho que han pedido salir» y añadía que esa circunstancia iba a condicionar la convocatoria para el encuentro. «Algunos no están en el estado mental y de ánimo de una persona que tiene que competir, por muy profeisonal que seas», apuntó. Y avanzó que habrá salidas. «Ya os adelanto que se pueden ir jugadores». Al margen de esas ausencias por sus posibles salidas en el mercado de invierno, el único que no está disponble es Limones. Con dos mensualidades sin cobrar, Óscar Cano ya no le quedan argumentos para retenerles. «Les dijimos a los jugadores que iban a estar en un proyecto de playoff de ascenso y no han visto nada de lo prometido a ningún nivel». Y puso de manifiesto el desgaste sufrido por la plantilla «En estos largos seis meses de dar la cara y hacer como si no pasara nada» y la tremenda necesidad que existe. «Hay gente que ha tenido que pedir dinero a compañeros para poder ir tirando. Tienen hijos, hipotecas...». También dio la cara por Dupi, Pepe Reynolds y Guzmán, a quienes se refirió como la «santísima trinidad» en su lucha por sacar al club adelante.

Óscar Cano lamentó las críticas recibidas por su equipo tras la derrota en Calahorra y asume la responsabilidad. «Llegar a decir que los jugadores no tienen ganas de jugar y que no representan el escudo es muy fuerte. Estos chicos han demostrado una hombría, valentía, huevos y solidaridad y si todavía queda la mínima esperanza de hacer algo competitivo es por estos chicos».

En cuanto a la entrada del nuevo grupo, Cano no entra en valoraciones ni consideraciones, pero sí pide soluciones urgentes. «Tienen nuestra confianza y así se lo hemos transmitido, pero hay que asistir a los jugadores. Queremos hechos y tienen que llegar de manera inmediata. Se me parte el alma de ver a la gente así».

Y dejó claro que su equipo va darlo todo ante el Sanse. «Nos vamos a dejar los cuernos. Por dos motivos. Porque los jugadores son unos profesionales y por la afición que está haciendo un esfuerzo tremendo por sostener al club. Cn ellos no va a caer nunca. Esta gente ha demostrado que quieren mucho al club».