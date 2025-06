El nuevo Mérida se divide en dos

R.P. Mérida Martes, 17 de junio 2025, 16:51 Comenta Compartir

El Mérida ya funciona bajo el mecanismo de una nueva estructura, al fiel reflejo del organigrama de los clubes ingleses de la Premier. Bajo el ... mandato de Cliff Crown, la parcela institucional y de negocios seguirá corriendo a cargo de Alejandro Pérez y la parcela deportiva estará liderada a partir de ahora por Tiago Manuel Cerqueira Rodrigues Lenho (Viana do Castelo, 1988), que ayer fue presentado como tal: «Estoy muy seguro del proyecto que he aceptado porque conozco a las personas de BIA. Lo quieren hacer bien y en eso me identifico totalmente con ellos».

«Esta nueva reestructuración la llevamos a cabo porque consideramos que nos permitirá tener una operativa mucho más fluida y mucho más eficiente, lo que será clave en esta etapa de crecimiento que vamos a experimentar. Y la experiencia de Tiago en sus más de ocho años como director deportivo y general de un club, será esencial en nuestra transición», explicó Alejandro Pérez el por qué de la reciente ordenación del club. El nuevo director deportivo del Mérida, con esos ocho años de experiencia a sus espaldas y un meteórico ascenso con el Gil Vicente de la Tercera a la Primera portuguesa, le dio el 'sí' a BIA hace poco más de dos meses. Desde entonces, ha pisado ya en un par de ocasiones el Romano y hasta viajó con el equipo a Donosti hace dos fines de semana. «Antes de aceptar el proyecto vine un par de veces y me identifiqué mucho con lo que sentí en la ciudad y en el club: un ambiente de proximidad con las personas, familiar, de mucha ilusión… Trabajaremos para hacer crecer al club y poder crear unas bases sólidas que conviertan al Mérida en una entidad sostenible deportivamente en el futuro». Tiago Lenho se dedicará exclusivamente a su nueva función en el Mérida. Y su primera misión será elegir el nombre del sustituto de Sergi Guilló en el banquillo del Romano. Lo que tiene claro el nuevo director deportivo es que será español y conocedor de la categoría. «En los próximos días tendremos novedades. No queremos precipitarnos porque el proceso de búsqueda de un nuevo técnico es muy importante. Estamos todavía valorándolo, pero tengo claro que será un entrenador español y que está valorado en el mercado. Y si tiene conocimiento de la categoría o divisiones inferiores, tanto mejor». Y tras la elección del nuevo técnico, se intensificarán tanto las renovaciones a las que aspira el club como los nuevos fichajes para completar plantilla. Aunque el nuevo director deportivo conoce a la perfección el mercado portugués, también maneja el español: «He hecho muchas transacciones con equipos españoles de estas categorías. Tenemos claro la exigencia de la Primera Federación, así que el mercado español seguirá siendo nuestro foco principal, con espacio para otros siempre y cuando entendamos que esos futbolistas puedan aportar al club. Nuestra base fuerte estará formada por jugadores españoles». Para ello se apoyará en el trabajo de equipo conformado por Bernardo Plaza y Guillem Turne. Al objetivo del nuevo proyecto, ya contestó Alejandro Pérez antes incluso de que saliera la cuestión: «Mejorar día a día, como llevamos haciendo estos últimos años. Presión cero, ambición máxima. Confiamos mucho en los procesos, en que se vayan mejorando en el día a día y, como consecuencia de ello, será que podamos dar el salto como club». «Cuando hablamos de intercambios Mérida-Brentford, nos referimos a informaciones o formación para nuestros trabajadores. No va a existir ninguna imposición del Brentford de que un futbolista tenga que venir aquí. Podrán venir jugadores siempre y cuando entendamos que son buenos para nuestro proyecto», concluyó Tiago Lenho. Sin aminstoso en el Romano El director general del club, Alejandro Pérez, confirmó en la presentación de Tiago Lenho que «será complicado» que haya amistosos en el Romano esta pretemporada. Como la intención es que el primer equipo sólo entrene en césped natural y las obras en los Campos de la Federación no terminarán hasta mediados de agosto, se utilizará mucho el estadio en pretemporada… «y hay que preservarlo para el inicio de la Liga». Un inicio previsto para el 23-24 de agosto en el grupo sur de Primera Federación, aunque estos dos asuntos aún no están confirmados oficialmente por parte de la Federación Española. Además, «seguramente» la semana que viene el club lance ya su campaña de abonados. «El año pasado la presentamos el 21 de junio y este año hemos tenido dos semanas menos de preparación a causa del playoff», explica Alejandro Pérez. «Necesitábamos tiempo, pero ya está apuntalada». A pesar de la nueva propiedad del club, la idiosincrasia del mensaje y los precios se decidirán desde la capital emeritense. «Una cosa quiero dejar clara: Mérida es Mérida y Brentford es Brentford».

