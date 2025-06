Guilló, extécnico del Mérida: «Jamás podré devolveros todo lo que me habéis dado»

Tal y como llegó hace un año, se ha ido ahora Sergi Guilló (Elche, 1991). Entonces, cuando se quedó a un gol para ascender ... a domicilio con el Orihuela a Primera Federación, ya tenía sobre la mesa la sugerente oferta del Mérida, equipo de superior categoría. Y cuando acabó la temporada de su equipo, aceleraron las negociaciones, se despidió de la que era su familia y, a las pocas horas, se anunció su llegada al Romano. Un año después, le ha vuelto a suceder justamente lo mismo, aunque ahora lo que cambia es Mérida por Huesca.

Los últimos tres entrenadores emeritenses en Primera Federación han enganchado tanto con la grada como éxito futbolístico han conseguido con sus equipos. Juanma Barrero hace dos años, David Rocha el curso pasado y Sergi Guilló ahora. Con los dos primero fue el club el que decidió prescindir de sus servicios; este último, en cambio, ha cerrado la puerta él mismo. Desde Eloy Jiménez en junio 2017 no pasaba una cosa igual: que el técnico de una gran temporada no aceptase la oferta de renovación del Mérida. Sergi Guilló salta con su segundo, Dani Soler, a la Segunda A para dirigir al Huesca, con el que ha firmado por un año. Hace un año y pocos días estaba dirigiendo en Segunda Federación y un año y pocos días después está preparando una temporada en Segunda A. Será el técnico más joven de todo el fútbol profesional la próxima campaña. Los motivos de la elección del Huesca son calcados a los que esgrimió el Mérida el pasado mes de junio, aunque con un año más de experiencia y en una categoría superior. Hasta allá lejos han llegado su discurso motivador, su cercanía con la plantilla y su propuesta de fútbol valiente y atrevida.

«Qué viaje…» comenzó su carta de despedida Sergi Guilló en redes para despedirse de la que ha sido su afición este último campeonato. «Han pasado pocos días para que ese corazón deje de sangrar, después de merecer y tener tan cerca esa final deseada. Hará falta tiempo para curar la herida, pero seguro que nos levantaremos. El Romano es y será nuestro estadio, porque esta casa y esta ciudad ya la siento mía. Esta temporada ha sido inolvidable y he tenido tanta suerte de sentirme tan querido por una afición como esta, una afición única».

«Hoy me despido de vosotros porque tengo la oportunidad de dar un salto en mi carrera profesional. Un nuevo reto en Segunda División, un lugar donde el Mérida se merecía estar y que me habría encantado lograr juntos». Y a partir de ahí, se acordó en su despedida de la afición, «no podré devolveros ni una mínima parte de lo que me habéis dado»; del club y sus trabajadores, «vuestro futuro es el fútbol profesional y a nivel personal sois todavía más grandes»; de David Rocha, «no existen muchos como tú en este mundo, qué suerte el que logre contar contigo en el futuro»; de Alejandro Pérez, Mark Heffernan y Cliff Crown, «sobre todo cuando el momento no era de color de rosa, especialmente a ti, jefe, amigo»; de su cuerpo técnico, «vine solo y vosotros me habéis hecho formar parte de vuestras maravillosas familias»; y de sus jugadores, «por creer en la palabra que os trasladaba un chaval de 34 años que ama este deporte y que quería exprimir vuestra mejor versión. Sois los mayores culpables de que hoy tenga más cerca mi sueño».

«Jamás podré devolveros todo lo que me habéis dado», finiquitó su despedida un técnico que se quedará en la memoria histórica del romanismo.