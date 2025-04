Es el momento, Mérida

La última vez que el Mérida ganó a domicilio un partido de Copa del Rey aún respiraba el ya lejano siglo XX. Se apellidaba entonces ... CP. Es decir, que ni el UD ni este AD han ganado jamás lejos del Romano en este torneo (si bien el UD solo ha jugado una vez a domicilio, en Fuenlabrada). Y a eso se encomienda Juanma Barrero y su barco: a hacer historia. En minúsculas, porque es primera ronda y ante un equipo de inferior categoría como el Utebo. «Pasar nos interesa a todos. Yo le doy importancia y el jugador también. Ya se lo dije al club hace tiempo. A nivel de imagen, de disfrutar de un partido grande… son alicientes muy bonitos», subraya el técnico emeritense, a quien el club no le ha mandado ni un solo wasap para recordarle la importancia de clasificarse.

«Es que yo creo que tenemos que ir con buena actitud», continúa Juanma. «Le recalco al vestuario que, para que pasen cosas bonitas en la Copa, hay que ir con actitud a todos los partidos. Ellos juegan en casa, tienen la ventaja del césped artificial y las dimensiones de su campo, la ilusión por enfrentarse a jugadores de una categoría superior… pero si nosotros igualamos sus disputas, sus choques, su intensidad, se presupone que tenemos más calidad. Al final, eso tiene que aparecer».

La expedición emeritense partió en la mañana de este sábado con tan solo 17 futbolistas del primer equipo en el bus. A las bajas por lesión de Kamal y Lluís Llácer se les unieron Javi Montoya y Meléndez. El portero porque no ha entrenado durante la semana por las molestias del golpe en la costilla del domingo pasado y el mediocentro, por un esguince de tobillo que se produjo en el entrenamiento del jueves. El cuerpo técnico ya ha empezado a encender velas para que lleguen al próximo compromiso liguero ante el Ceuta.

Utebo-Mérida Utebo: Guille; Pomareta, Toni Pérez, Alvira; Cambil, Iñaki Santiago, Marín, Dani Suárez; Berto Rosas, Darius Fustos y Jona.

Mérida: Juampa Palomares; Garay, Bonaque, Erik, Álvaro Ramón; Busi o Acosta, Artiles, Akito, Sandoval; Lolo Pla y Carlos Cinta.

Árbitro: Irurtzun Artola, del colegio navarro.

Estadio y hora: Santa Ana, 18.00.

«Veremos este fin de semana el alcance de la lesión de Meléndez, cuando se someta a las pruebas. Y Javi tendrá ese dolor ahí, en el costado, por lo menos un mes y pico. Yo lo he sufrido y te impide respirar y correr. Llegará un punto en que baje la inflamación y el dolor, pero todo dependerá de la capacidad que tenga para soportar el dolor», explicó en la previa Juanma, que irá a por el partido con una mezcla de titulares y futbolistas que no necesiten descanso. «Valoraremos si jugará o no Felipe Alfonso, dependiendo de sus sensaciones. Y luego me fijaré en la gente que viene arrastrando molestias y gente que viene pidiendo paso».

Se espera lleno

Enfrente aguarda el cuarto clasificado del grupo II de Segunda Federación, que viene de ganar en Guernica la última jornada. En su casa, el estadio de Santa Ana, ha ganado tres choques ligueros y perdido dos, ante el Sestao y el Arenas. «Intentaremos ser nosotros mismos: dominar con balón, presionar bien para recuperarlo, transitar rápido… luego, si el campo condiciona y no estamos cómodos con el balón en campo propio, pues a lo mejor jugamos más directos. Eso lo decidirán los jugadores durante el partido. Pero no recordará al Mérida del año pasado porque no nos parecemos en nada: no somos el mismo equipo y tenemos otras herramientas», reflexiona el entrenador romano.

«Las categorías en el fútbol están para algo, y claro que hay diferencia de nivel», apuntó desde Utebo el técnico aragonés Juan Carlos Beltrán. «Cuando te enfrentas a un equipo que es mejor que tu dependemos de que ellos no tengan un día bueno y nosotros sí. Intentaremos que no estén cómodos, porque si les dejamos hacer la cosa se va a poner difícil. Le meteremos ritmo al partido y hacer las cosas que solemos hacer en casa para obligarles a que tengan que hacer cosas diferentes, porque como hagan su juego, repito, tendremos problemas».

Se espera lleno en el estadio de Santa Ana, seis metros más corto y siete metros más estrecho que el terreno de juego del Romano. «Hay que contrarrestar su ilusión, intensidad e ímpetu, que pondrán más que nunca… y contrarrestando todo eso, nosotros tenemos jugadores», focaliza de nuevo el tiro Juanma Barrero, que hoy sí se podrá sentar en el banquillo.