David Rocha, entrenador del Mérida, arremete contra el equipo: «No tenemos carácter»

El nivel futbolístico de este Mérida no es para salvar la categoría holgadamente, pero si encima no tiene «pasión, «activación», «intensidad» o «sangre»… no le va a dar ni para pelear la permanencia. Desde que comenzó la temporada, a las carencias futbolísticas se le han ... sumado las importantes lesiones, los errores arbitrales en contra y la torpeza y/o falta de concentración de la plantilla en momentos puntuales. Si al equipo ya de por sí le cuesta ganar con once en el campo, con diez es tarea casi milagrosa. Y en veinte partidos ha sufrido cuatro expulsiones a más de una hora del término del duelo. Padilla en Algeciras, Bonaque ante Antequera, Busi en Córdoba y Chuma el sábado en Linarejos. La mayoría de ellas evitables.

De ahí que las palabras de David Rocha en Linarejos fuesen las más duras, crudas y realistas de lo que llevamos de temporada. «Decepcionado en algunos casos, porque intento transmitirles confianza, seguridad, que no tengan miedo a fallar… pero no consiento que me dejen a mí y al resto de los compañeros con el culo al aire»; «les he dicho en el descanso que somos unos macarras. Pasó en Algeciras, algunas veces en pretemporada y ya lo venía avisando»; «somos el segundo equipo más tarjeteado y no le pegamos una patada a nadie. Cada vez que nos dan nos revolvemos, pero luego no tenemos cojones de ir a los duelos de verdad y ganar disputas»; «o solucionamos todo eso y aumentamos tres, cuatro o cinco puntos el nivel competitivo o será complicado».

Con el precedente de Jorge Padilla, probablemente a Chuma le caigan dos partidos de sanción. «Por golpear con su puño en el pecho de un contrario con fuerza excesiva estando el balón en juego pero no en disputa entre ambos», redactó el colegiado Holgueras Castellanos en el acta. Aunque la acción no fue así y la roja fuese rigurosísima, el delantero del Mérida se disculpó horas después por redes sociales: «Con la mano en el corazón, pido perdón. Tanto a mis compañeros como al cuerpo técnico, puesto que los abandoné y, por mi culpa, puse el partido cuesta arriba. Cualquier persona que me conozca un poco sabe perfectamente que en ningún momento quería perjudicar al equipo. La acción habrá sido más o menos clara, pero no puedo ser tan torpe de caer en ello. No estoy pasando precisamente por mi mejor momento ni futbolística ni personalmente y por ello también debo pedir perdón, agachar la cabeza y mejorar en todos los aspectos».

Más que por el nivel futbolístico, en el club andan muy disgustados con las conductas de los jugadores. No dudan ni de su esfuerzo diario ni de su compromiso con el club, pero sí están insatisfechos de sus decisiones en momentos puntuales de los partidos o de su falta de carácter. «En general, no tenemos carácter. Tenemos que dar un paso al frente, no con balón, sino en estar dentro de los partidos, competirlos como un verdadero equipo. Los chicos son excepcionales, pero llega el domingo y no tenemos ni carácter ni personalidad para competir este tipo de partidos. La sensación que transmite el equipo es que le falta un alto grado competitivo. Le hacen una falta dura a Sandoval y nadie pide nada, nadie va… y hay que ir con todo ahí», ejemplifica Rocha.

En la tarde del domingo, también se expresó por redes sociales uno de los pesos pesados del vestuario y mejor jugador del curso pasado, Luis Acosta: «Es ahora, cuando vienen mal dadas, cuando se ve el tipo de personas que eres. Es ahora cuando se demuestra que merecemos estar donde estamos. Y lo mejor de todo es que todavía tenemos tiempo para darle la vuelta. El que no quiera sumar, que se baje del barco».

«Le agradecemos a la gente que ha venido desde Mérida, porque en la situación en la que estamos dice mucho de ellos. Tenemos más de lo que merecemos», se disculpó David Rocha ante los desplazados y la afición en general. «No tengo derecho para pedir más apoyo a la gente, pero me voy a tomar la libertad para pedírselo porque los vamos a necesitar. Estamos a tiempo y les vamos a necesitar para sacar tres puntos este próximo domingo en casa, porque por ahí, por el Romano, pasan todas nuestras opciones. Estamos responsabilizados con la situación y vamos a seguir trabajando».