El Mérida vuelve a las andadas

R. P. Mérida Sábado, 20 de enero 2024, 22:30

La grada del Romano tiene hoy varias alternativas para descargar su impotencia por un nuevo descalabro de su equipo. A la carta. Puede acordarse de la plantilla, que aún no se ha percatado que con ese nivel no le llega y que con su falta ... de «activación», menos aún. Puede señalar al colegiado Holgueras Castellano, que en dos minutos se equivocó dura y cruelmente en contra del Mérida para cambiar por completo el signo del partido. O puede, por último, tirar de la mala suerte que no deja de perseguirle desde el verano: falló ocasiones claras para meterse en el partido mientras que su rival acertó en dos de las tres primeras que tuvo.

Si en un minuto le cambió el ánimo la semana pasada ante el Recreativo Granada, cinco minutos le volvieron a condenar al pesimismo en Linarejos. En el 23', le anularon un gol de cabeza al debutante Damián Canedo a la salida de un córner por una falta que sólo Holgueras Castellano pudo apreciar. Dos minutos más tarde, en un partido de esta trascendencia para ambos equipos, decidió expulsar en el 25' con roja directa a Chuma por entender un pique y un choque como una brutal agresión. Y dos minutos después, con el Mérida poniéndose la venda antes de la herida, el Linares acertó en la primera ocasión del partido en un centro lateral horrorosamente defendido que remató Samu Corral. Y como el equipo anda de confianza muy cortito, ahí se acabó el partido. Linares: Samu Casado; Dani Perejón, Marín, Ángel Martínez, Varela; Rodri, Javi Duarte (Álvaro Vázquez, 46'), Alber Moreno; Berlanga (Oyon, 46'), Rafa Llorente (Lucas, 81') y Samu Corral (Hugo Díaz, 71'). 2 - 0 Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Eliseo Falcón, Tomás Bourdal, Damián Canedo (Busi, 71'); Luis Acosta (Akito, 84'), Beneit (Ismael Gutiérrez, 71), Ben Hamed (Escardó, 62'); Sandoval, Javi Martín (Padilla, 84') y Chuma. Goles: 1-0, min. 27: Samu Corral. 2-0, min. 58: Álvaro Vázquez.

Árbitro: Néstor Holgueras Castellano, del comité castellanoleonés. Expulsó con roja directa al emeritense Chuma (25') y amonestó a Ismael Gutiérrez y enseñó amarilla a los locales Javi Duarte, Dani Perejón y Rafa Llorente.

Incidencias: Alrededor de 2.000 espectadores en Linarejos. Se guardó un minuto de silencio por la muerte del padre del jugador del Linares Teddy. Hasta ahí, no había pasado absolutamente nada. La igualdad era máxima. Por eso, Holgueras Castellano aparte, el Mérida no se puede permitir cometer el mismo error que le lastró ante el Algeciras, el Antequera o el Córdoba: una expulsión con más de una hora de partido por delante. El equipo se vino completamente abajo, y todo lo que estaba defendiendo hasta el 25' lo regaló hasta el final del partido. Porque si la primera parte fue la típica de dos equipos en el pozo de la tabla a los que no le sale nada, la segunda fue un correcalles. Y dentro de ese correcalles, pudo el Mérida empatar a uno y luego ponerse 2-1… pero le falta tanto gol, tanta puntería, tanto acierto, como «pasión». Con el Mérida intentando cazar una contra, el Linares le volvió a cazar a él y cerró el partido con un disparo desde la frontal del debutante Álvaro Vázquez en el 58'. Y aunque David Rocha metió los cinco cambios, aunque Escardó tuvo un mano a mano escorado para meter a su equipo en el partido, aunque… el Mérida ya había tirado la toalla cuando Chuma enfiló los vestuarios. En el tramo final las tuvo el Mérida para maquillar el marcador, pero también el Linares para haber infligido una derrota más abultada. El descalabro es cruel porque pierde el goal-average ante un rival directo y porque le da vida a ese rival que no ganaba desde principios de octubre. Los emeritenses vuelven a las andadas: ver la salvación muy lejos. Y más por sensaciones que por puntos, y está nuevamente a cinco.

