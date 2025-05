El Mérida quiere volver a volar

6.000 euros de multa por bengalas

El Mérida pagó el pasado martes 15 de octubre la multa impuesta por el Comité Antiviolencia de 6.000 euros por las bengalas que se encendieron en la grada de animación al final del último partido del curso pasado ante el Ceuta.

«Dicho momento correspondía a una celebración por la permanencia entre equipo y aficionados, donde ya no había jugadores rivales sobre el campo ni equipo arbitral, en el que no se produjo ningún acto violento ni de alteración del orden», se ha explicado el Mérida en un comunicado. «A pesar de no compartir el hecho de que se cometió una alteración del orden público, somos conscientes de la legislación vigente y por ello asumimos la responsabilidad. Desde el club instamos a nuestros aficionados a la no utilización de bengalas ni ningún otro elemento que pueda sufrir alguna alteración en la que el club pueda ser sancionado. Tomaremos las medidas pertinentes para que no vuelva a ocurrir».