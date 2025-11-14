HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 14 de noviembre, en Extremadura?
Beltrán dando indicaciones a sus jugadores en el amistoso ante el filial del Brentford. JOSÉ MANUEL ROMERO
Primera RFEF

El Mérida quiere hacerse mayor en Pasarón

Fran Beltrán le demanda a su equipo que repita en Pontevedra la concentración y la intensidad de las últimas jornadas para superar su trauma como visitante

R. P.

Mérida

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:07

Comenta

Aunque enfrente tenga a un recién ascendido, el Mérida viaja a Pontevedra con mucha cautela en su mochila. Por la trayectoria de los gallegos, capaces ... de castigar a sus rivales con muy poco, y porque el grupo de Fran Beltrán aún tiene que confirmar su mejoría fuera de casa. Es cierto que su última salida se saldó con victoria en Guadalajara, pero en el debe aún tiene que equilibrar su gran rendimiento como local a su discreta imagen como visitante. «Tenemos que tomarnos este partido como una confirmación», coincide el técnico emeritense.

