El Mérida quiere hacerse mayor en Pasarón

Aunque enfrente tenga a un recién ascendido, el Mérida viaja a Pontevedra con mucha cautela en su mochila. Por la trayectoria de los gallegos, capaces ... de castigar a sus rivales con muy poco, y porque el grupo de Fran Beltrán aún tiene que confirmar su mejoría fuera de casa. Es cierto que su última salida se saldó con victoria en Guadalajara, pero en el debe aún tiene que equilibrar su gran rendimiento como local a su discreta imagen como visitante. «Tenemos que tomarnos este partido como una confirmación», coincide el técnico emeritense.

«Ya en el último encuentro competimos bien fuera de casa. Tenemos ahora una prueba para demostrar que estamos en el proceso de hacernos mayores. Pero es muy importante saber que para ganar el partido no vale lo que ya hemos hecho, sino lo que tenemos que hacer. Si no vamos con una mentalidad muy clara de ser ganadores en los duelos, de ir a la disputa, de no tener miedo, de ser valientes, de ir hacia adelante y luego estar compactos en la defensa del área… volveremos a lo de antes. Hay que seguir haciendo bien muchas de esas cosas que van casi más allá del juego».

La evidencia dice que el grupo tiene capacidad de sufrimiento, concentración e intensidad. Sin echar mucho la vista atrás, lo demostró en la segunda parte de Guadalajara y casi todo el partido ante el Castilla. «Este equipo, en los últimos años, ha pecado de no conseguir fuera el rendimiento que obtiene en casa. Sólo eso ya nos tiene que poner en alerta. No preocupados, pero sí motivados. La diferencia entre un buen equipo y un gran equipo es la capacidad de rendir al máximo y de sacar buenos resultados de forma prolongada, no de hacer un gran partido (que está muy bien) pero que no vale para el siguiente domingo».

Por segunda semana consecutiva, el cuerpo técnico no podrá contar con el sancionado Lancho y el lesionado Corral, que estará alrededor de un mes fuera por problemas de pubis. Sí han viajado Miki Muñoz y Artola, ya recuperados del todo de sus respectivas lesiones, y el extremo portugués Rui Gomes, a pesar de que no participó en el último entrenamiento de la semana por un golpe en la rodilla. «Pero es imposible que repitamos 'once' titular», desveló una semana más al final de la previa Fran Beltrán.

Es decir: que puede volver Felipe Alfonso a la titularidad en detrimento de Jacobo Martí, o Benny Dibrani en detrimento de Areso, o incluso tal vez el trueque de Gaizka por Javi Domóniguez en el eje de la defensa. Porque a Csenterics, Luis Pareja, Vergés, Beneit, Martín Solar, Chiqui, Doncel y Álvaro García todos los ven indiscutibles.

Y, esta semana más que nunca, Chiqui, que visita su último hogar. «Lo noto concentrado», reconoce Beltrán. «Ha llegado a Mérida con la edad que llegó Liberto el año pasado, y creo que se tiene que dar la oportunidad de hacer un gran año a todos los niveles. Ha hecho muchas cosas, pero tiene que tocar mucha más área, ser más preciso en el disparo, ayudar más en defensa, hacer más números… Pero esta jornada va a jugar no porque visite a sus ex, sino porque está siendo el mejor en su posición».

Rubén Domínguez, técnico del Pontevedra, no podrá contar con el central sancionado Miki Bosch y tiene un par de tocados que han entrado finalmente en la lista. Pero lo que más le preocupa es el cómo va a aguantar el campo las muchas lluvias que están cayendo estos últimos días por Galicia. «Tendremos que adaptarnos al campo. Habrá que valorarlo primero y luego ver cuáles son las mejores opciones para competir de la manera adecuada», zanjó Fran Beltrán.