Chiqui y Doncel celebrando en el Romano. J. M. Romero
Primera RFEF

El Mérida quiere más

Los de Fran Beltrán, que ya juegan con red, aspiran a ponerse a un punto del equipo revelación de este primer tercio de campeonato

R. P.

Mérida

Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:04

Comenta

Nunca el Mérida había llegado a la decimotercera jornada de liga en Primera Federación con tantos puntos como ahora. Casi por primera vez este curso ... en el Romano, el equipo va a jugar con red. Pero Fran Beltrán quiere más: «Nos enfrentamos a un rival que, haga lo que haga, va a dormir en playoff. Y si le ganamos nos ponemos a un punto de ellos. Así que es un partido muy importante para nosotros. Creo que ahora mismo estamos mirando más hacia arriba que hacia abajo fruto de que lo estamos haciendo bien».

