El Mérida quiere más

Nunca el Mérida había llegado a la decimotercera jornada de liga en Primera Federación con tantos puntos como ahora. Casi por primera vez este curso ... en el Romano, el equipo va a jugar con red. Pero Fran Beltrán quiere más: «Nos enfrentamos a un rival que, haga lo que haga, va a dormir en playoff. Y si le ganamos nos ponemos a un punto de ellos. Así que es un partido muy importante para nosotros. Creo que ahora mismo estamos mirando más hacia arriba que hacia abajo fruto de que lo estamos haciendo bien».

Aun así, el técnico romano opina que aún queda mucho para llegar al Mérida que quiere ver. «Estamos a un 55%, diría yo. Incluso siento que nosotros, como staff técnico, estamos dando sólo un 25% de lo que podemos llegar a dar en el Mérida. Tenemos mucho margen de mejora, pero estoy convencido de que vamos a crecer. El club ya lo está haciendo. Hemos mejorado una serie de cosas que no estábamos haciendo bien en las primeras jornadas, pero todavía hay que mejorar más».

Con Luis Pareja en perfecto estado, tras retirarse lesionado en Pontevedra hace una semana, la única baja emeritense es la del sancionado Vergés. Ese lateral izquierdo podría ocuparlo Manu Rivas («si queremos un carrilero largo») o Javi Lancho («si queremos hacer salida de tres o protegernos un poco más»), que regresa de sanción. «No vamos a dar pistas al entrenador del Real Avilés», se guarda la baza Fran Beltrán. Y como la segunda unidad mejora semana a semana, las otras dudas vuelven a estar en el centro del campo y en el lateral derecho.

Mérida: Csenterics; Jacobo Martí, Javi Domínguez, Luis Pareja Lancho; Raúl Beneit, Martín Solar, Dibrani; Doncel, Chiqui y Álvaro García. - Real Avilés: Álvaro Fernández; Campabadal, Babín, Borja Granero, Osky; Gete, Adri Gómez, Cayarga, Isi Ros; Álvaro Santamaría y Raúl Rubio. Árbitro: Abraham Domínguez Fernández, del comité andaluz.

Estadio y hora: Romano José Fouto, 16.15.

«Jacobo ha mejorado mucho defensivamente en las últimas semanas. Si me preguntas hace unos meses si le veía jugando en una línea de cuatro, te hubiera dicho que no. Pero no sólo lo puedo utilizar de lateral. Puede jugar de carrilero en una línea de cinco o incluso hacer un rol parecido a Areso con Felipe Alfonso jugando por detrás. Tengo laterales de mucho nivel y eso me permite o cambiar de sistema o elegir a uno u otro en función del tipo de partido que queramos», se explica el técnico romano.

La revelación

El Real Avilés de Dani Vidal, recién ascendido este último verano, se está erigiendo en la gran revelación de este primer tercio de la temporada: es tercero, a dos puntos del Racing de Ferrol y cuatro del Tenerife, y sólo ha perdido un partido en las últimas ocho jornadas. No sólo es el equipo de la fe y las remontadas 'in extremis': en su última salida fue capaz de golear fácil al Cacereño en el Príncipe Felipe (0-4). Por eso es el segundo mejor equipo a domicilio del grupo y, tras el Ourense, el equipo cuya portería lleva más minutos imbatida. «Ya, pero el Mérida es el cuarto mejor local del grupo y nuestra salida es el desplazamiento más largo de nuestro curso. Pero mi equipo compite contra todos y eso me da tranquilidad. No tengo especial miedo», soltó Dani Vidal en la previa. Salvo Yasser, todos sus jugadores están disponibles.

«Creo que la clasificación es ahora mismo fiel a los méritos que están haciendo cada equipo», opina Fran Beltrán. «Cada equipo, por lo que ha hecho hasta ahora, está donde merece estar. Ahora bien, si tú te relajas, puedes perder dos o tres partidos y volver a mirar a otro sitio diferente a donde miras ahora». De momento, su equipo quiere más.