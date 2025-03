El Mérida persistirá en su ideario

Este nuevo Mérida de Sergi Guilló mereció arrancar el curso hace siete días con una victoria cómoda y holgada ante el Recreativo… pero el fútbol ... le demostró en tan solo un par de minutos el juego que es. Va avisado por tanto a Sanlúcar, pero con la convicción de que, si rinde igual que en la primera jornada, estará mucho más cerca de ganar que del chasco del otro día. «Estamos más que repuestos», avisó el técnico emeritense en la previa. «Fue un golpe duro, pero el equipo está con la moral por las nubes. Nos quedamos con las cosas positivas, porque se hicieron muchas cosas bien».

Casualidades del fútbol, el Atlético Sanluqueño llega al partido de este domingo con dos puntos más que el Mérida pero con sensaciones inversas: ganó en el Cerro del Espino al filial del Atlético tras un penalti en el 81' pero sufrió un acoso constante de juego y ocasiones por parte de los rojiblancos durante gran parte del partido. De hecho, fue uno de los equipos de la primera jornada que más balones perdió en campo propio. Y a eso pretende jugar el Mérida: a presionar alto y robar cerca del área rival.

«No vamos a ir a ningún campo a meternos atrás», argumentó Sergi Guilló cuando le consultaron en la previa si es viable mantener la idea y el estilo también fuera de casa, en terrenos de juego tan diferentes al Romano. «El rival nos puede meter atrás, como hizo el Recre muchos minutos de la primera parte. Pero no tengo dudas de que vamos a mantener nuestra idea: apretar arriba e intentar sacar el balón jugado desde atrás. Esto no significa que, una vez analizado el rival, si creemos que hay que jugar un emparejamiento algo más directo, utilicemos ese recurso. Habrá variantes según el rival, pero la identidad tiene que ser la misma».

De hecho, le salió tan bien esa identidad hace una semana que, salvo que algún jugador esté tocado, es muy difícil que el cuerpo técnico no repita alineación este domingo en El Palmar. Podría haber modificaciones dependiendo del rival, pero no porque alguno de los once que jugaron de inicio no merezcan repetir o porque algunos de los cinco cambios que entraron después pidieran paso. «Es cierto que algunas veces repetiremos alineación, pero con la igualdad que existe en esta plantilla haría mal si no rotase», anticipó Sergi Guilló.

«Esto que digo no significa que vaya a haber seis cambios de una jornada para otra. Sé que tenemos un potencial alto. Si un día juega Doncel en lugar de Álvaro Juan o viceversa será porque nos vendrá mejor según un condicionante del rival. Pero lo de repetir o no alineación también lo marcan los resultados. Es más fácil para el entrenador rotar cuando el equipo gana. Pero yo no voy a regalar absolutamente nada: rotaré cuando el jugador se lo gane en el entrenamiento y el nivel del compañero baje un poco. Soy un entrenador que normalmente no repito alineación, pero si la repito es porque los once están muy bien».

Aún sin Álvaro Juan, lesionado, pero con el resto disponibles, incluido la última incorporación, el mediocentro sub-23 cedido por el Burgos, Saúl del Cerro, la expedición emeritense saldrá este domingo temprano rumbo a Sanlúcar de Barrameda, que como el curso pasado volverá a ser la primera salida del Mérida. Enfrente, un rival totalmente renovado respecto al que consiguió la salvación el curso pasado. Nuevo entrenador, Aitor Martínez, y hasta veinte caras nuevas, las dos últimas casi al cierre del mercado de fichajes: el central Roger Riera procedente del Real Unión de Irún y el delantero Carlos González del Numancia.