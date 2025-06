El Mérida ya da por perdido a Sergi Guilló

Aún no hay nada oficial, ni por parte del Mérida ni por parte del club destino de Sergi Guilló. Pero por las oficinas del ... Romano ya han empezado a despedirse del técnico ilicitano estos días. Guilló tiene la decisión tomada y poco puede hacerle cambiar la propuesta del Mérida. Propuesta de proyecto que sí está entusiasmando al resto del cuerpo técnico. Porque Sergi Guilló sólo se iría con Dani Soler, su ayudante y segundo entrenador. Entre el viernes y el sábado se oficializará tanto la salida como el fichaje por su nuevo club. La comisión deportiva del Mérida ya ha comenzado a estudiar las posibles alternativas para sustituir a un técnico que ha dejado una huella tan profunda en tan solo una temporada.

A esa comisión deportiva ya no pertenece David Rocha, que a lo largo de la mañana del jueves se pasará por el Romano para firmar su finiquito. Inmediatamente después, hará el club oficial la despedida. Su lugar lo ocupará el director deportivo portugués Tiago Lenho, hombre de confianza y enlace de BIA, la propietaria del Mérida. Suya será la última palabra en todo: en sustituto de Guilló, en renovación de jugadores y en los nuevos fichajes.

Trabajo ese que ha desempeñado con éxito a lo largo de los tres últimos años David Rocha, junto a Bernardo Plaza en la dirección deportiva estas últimas dos temporadas. Tras retirarse en enero de 2022 con la camiseta del Mérida en el Romano sin él saberlo, pasó a ser la mano derecha de Mark Heffernan en la parcela deportiva. Ese mismo verano, se hace cargo de la confección de la plantilla con la que Juanma Barrero acaba casi en Copa. Un año después, como la nueva plantilla no le sale como la anterior, tiene que bajar al banquillo para salvarla del descenso, apoyándose en el mercado de invierno. Y este año, tras no continuar como entrenador, ha estado más a la sombra en la nueva comisión deportiva. Aunque el propio David intuía que el fin de su ciclo en el Mérida estaba cercano, no imaginaba que sería ni así ni ahora… y más habiendo cosechado éxito en todas las misiones que ha emprendido. La suya ha sido la primera marcha dolorosa del rumbo de la nueva propiedad.