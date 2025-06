La propiedad del Mérida cambia a David Rocha por Tiago Lenho

El Mérida anunciará este jueves que David Rocha (Cáceres, 1985) dejará de trabajar en el club. Es uno de los dos grandes cambios que la ... nueva propiedad ejecutará en la dirección deportiva de cara al próximo curso. La otra novedad es que la cabeza visible y última palabra dependerá a partir de ahora de Tiago Lenho (Viana do Castelo, 1988), hombre de confianza y enlace del Brentford. El encargado de configurar la próxima plantilla del Mérida tiene experiencia en varias direcciones deportivas de clubes portugueses, como el Gil Vicente o el Marítimo, y ha sido el descubridor de varios futbolistas jóvenes como, por ejemplo, el atlético Samu Lino.

Los nuevos dueños del Mérida pretenden empezar su nuevo proyecto en el Romano de cero. Y, ante la ascendencia de David Rocha en los últimos vestuarios emeritenses, han preferido prescindir del cacereño para confiar las próximas decisiones en su enlace portugués. Decisión que ya estaba tomada desde hace algo más de un mes aunque no ha sido hasta ahora cuando se la han comunicado a David Rocha.

Todas las propuestas de renovación han sido ya revisadas y aprobadas por el propio Lenho, que además será el gran responsable de las nuevas incorporaciones de este verano: no se descarta por tanto que el Mérida pasee sus intereses por el mercado portugués o que lleguen futbolistas de la cartera del Brentford. Además, que la cartera de futuribles del Mérida futuras promesas portuguesas fogueándose en el Romano y futbolistas pertenecientes al Brentford que lleguen cedidos. Aunque su primera misión será buscar al sustituto de Sergi Guilló en el banquillo o aprobar los recomendados por la comisión deportiva.

Nuevos horizontes

Por su parte, David Rocha, que firmará en breve los documentos de su finiquito, tendrá que encontrar ahora nuevo proyecto, bien como entrenador, bien en una secretaría técnica. Hace meses le llegó el interés del Marbella, aunque desde entonces no han vuelto a hablar. Desde que colgó las botas, hace ya tres años y medio, no ha trabajado para otro club que no sea el Mérida.

Aprendió a trabajar en el método Heffernan en enero de 2022, pasó a ser director deportivo esa misma primavera, luego entrenador de urgencias y por último, parte de la comisión deportiva del club. En su primera temporada, confeccionó la plantilla que Juanma Barrero casi mete en Copa del Rey; la segunda temporada bajó al banquillo hasta en dos ocasiones hasta lograr una remontada tan histórica como milagrosa para salvar al equipo; y este año ha estado más en la sombra después de que el club le ofreciera continuar en las oficinas y no en el banquillo. La nueva propiedad prescinde de él sin un motivo deportivo aparente. De hecho, Rocha se marcha del Romano con muchísimos más aciertos en su bagaje que errores.