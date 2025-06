Athuman, la gran sorpresa en el parte de bajas del Mérida

R. P. Mérida Miércoles, 11 de junio 2025, 21:02 Comenta Compartir

El Mérida quiere renovar hasta quince de sus futbolistas de su última plantilla, entre los que no se encuentra el central Ismael Athuman, uno de los mejores del plantel de Sergi Guilló desde que llegara el pasado mercado de invierno. Por problemas privados que han acaecido en las últimas semanas entre el club y el jugador, la comisión deportiva ha decidido no trasladarle a Athuman la oferta de renovación que sí les ha trasladado a la mayoría de sus compañeros. El único que tiene contrato por renovación automática tras cumplir una serie de cláusulas es Carlos Doncel.

Los demás, tendrán que decidir si aceptan las condiciones del club. Algunos al alza y otros entre interrogantes. Son Palomares, Dani Vicente, Felipe Alfonso, Bonaque, Pareja, Eliseo Falcón, Mateo Prevedini, Miki Muñoz, Pablo Ganet, Juanjo Sánchez, Raúl Beneit, Álvaro Juan, Busi, Liberto Beltrán y Javi Eslava.

Futbolistas como Eslava o Liberto, con cláusulas de renovación automática casi imposibles de cumplir, tendrán que meditar ante ofertas mejores que les han llegado en las últimas semanas. También será complicado que renueve Juanjo Sánchez, con muchos pretendientes alrededor. Y luego otros, a pesar de haber dado ya el sí, están a la espera de que Tiago Lenho, el nuevo director deportivo, le de viabilidad.

Por su parte, además de Ismael Athuman, Mizzian y el tercer portero, Iker Maciá, también terminan contrato y el club ha decidido no contar con ellos para el próximo proyecto. Los que vuelven a sus clubes de origen, tras cesión, son Saúl del Cerro, Miguel Carvalho, Herculano Nabián, Nil Jiménez y Edu Sánchez. Aunque con el lateral extremeño había una opción de prolongar la cesión un segundo año, el Mérida de momento ha decidido no ejercerla.