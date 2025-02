El Mérida necesita levantarse ya

R. P. Mérida Sábado, 9 de noviembre 2024, 21:40 | Actualizado 21:49h. Comenta Compartir

La clasificación no aprieta, pero la salud mental del Mérida necesita ya una victoria. La última fue a finales de septiembre, aquella del gol de Liberto Beltrán en el 90' ante el Ibiza. El hándicap es que el rival de esta jornada es uno de los mejores de la categoría que, encima, llega al Romano en línea ascendente. El Ceuta del cancerbero emeritense Pedro López, de los delanteros Rodri Ríos y Dani Aquino, del técnico José Juan Romero viene de golear al Murcia en la última jornada y pasar a la siguiente ronda de Copa del Rey el pasado miércoles.

«Pasaron una racha de partidos sin sumar muchos puntos, pero esta doble victoria les va a dar confianza. Siempre son un equipo que va de menos a más», avisa el técnico del Mérida, Sergi Guilló, que cruza los dedos para que su equipo se acerque más al de la primera parte ante el Alcorcón que al de la segunda. «A veces dejamos de apretar en los saques de banda, en los inicios del juego, dejamos de presionar. Y nosotros somos peligrosos cuando presionamos, cuando tenemos el balón y ganamos tiempo. Si dejamos de hacer esas cosas, nos convertimos en un equipo vulgar, como la segunda parte de la última jornada».

En las seis jornadas que arrastra el equipo emeritense sin ganar, los de Sergi Guilló han encadenado tramos de partidos muy buenos, pero también otros menos buenos. De ahí que ni haya perdido… ni haya ganado. «Hemos insistido a lo largo de la semana en las cosas que hacemos bien, que son muchas. Tengo muy claro que la victoria está muy cerca. Si jugamos como la primera parte de Alcorcón, es muy difícil que cualquier equipo del grupo nos gane. Sin embargo, como lo hagamos como la segunda, nos pueden ganar el 90% de los equipos. Así que vamos a intentar repetir lo de la primera».

Sin el mediocentro Miki Muñoz y sin el lateral derecho Charbel González, todos los demás están disponibles para el cuerpo técnico emeritense. Incluidos Bonaque y Javi Eslava. Además, regresa Álvaro Juan. La única duda es la de Liberto Beltrán, que arrastra molestias y, aunque está dentro de la convocatoria, podría empezar desde el banquillo. Si así lo decidiese el técnico ilicitano, Raúl Beneit o Álvaro Juan podrían ocupar su ausencia. El pivote posicional se lo disputarán Saúl del Cerro y Pablo Ganet. Dependiendo de cómo esté Bonaque, la pareja de baile de Luis Pareja será una u otra. Y arriba todo apunta a Pablo García, que conoce a la perfección los automatismos de la defensa de José Juan Romero.

Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Luis Pareja, Climent; Saúl del Cerro, Juanjo Sánchez, Busi; Beneit, Doncel y Pablo García. - Ceuta: Pedro López o Guille Vallejo; Fran Delgado, Yago Cantero, Carlos Fernández, Redru; Lolo González, Martín Belloti, Aisar Ahmed, Jota López; Dani Aquino y Rodri Ríos. Árbitro: Luis Enrique Morona del Campo, del comité madrileño.

Estadio y hora: Romano, 15.30.

El Ceuta, por su parte, ha viajado con las únicas bajas de Cristian y Capa, pero con Jota y David Ramos ya recuperados. «Han rotado bastante en Copa. Solo cuatro repitieron en el once. No creo que acusen las piernas en exceso porque jugaron con gente poco habitual en Jerez», supone Guilló. «Ellos están invictos en su casa. Están bien por el juego y las sensaciones que dejan en sus partidos», opina del Mérida el técnico ceutí.

En el Mérida, varios ex como Pablo García, Doncel, Mizzian, Eliseo Falcón o Liberto. Y en el Ceuta, el cancerbero emeritense Pedro López, que todavía no sabe si será titular o no con la política de rotación en la portería de José Juan Romero. «Va a ser un partido muy especial para mí, como cada vez que regreso a Mérida. Siempre me gusta ir a jugar a casa».

Para este partido, el Mérida colaborará con los afectados por la DANA de Valencia con el 20% de lo recaudado en taquilla, con todo el dinero que se saque de venta de revistas y papeletas y dispondrá de huchas en cada puerta del estadio para los aficionados emeritenses que quieran colaborar.