El Mérida se mira su ombligo

Aunque aún es pronto para diferenciar la imagen del Mérida entre el Romano y lejos de él, sí es verdad que los dos peores partidos del equipo en este arranque liguero han sido a domicilio. La puesta en escena ante Barakaldo, Celta B y Arenas ha estado a años luz del juego en Almendralejo y Zamora. Y esa es la principal errata a corregir. «Pero tiene que ver más con nosotros que con el rival», puntualiza Fran Beltrán. «Ante el Cacereño estuvimos mal, pero si hubiéramos jugado en casa, aún jugando tan mal, no hubiéramos perdido el partido. Pero fuera tenemos que jugar y competir mejor. Estaríamos muy confundidos si, por el partido que ganamos el domingo pasado, no salimos al 200% este sábado en Salamanca. Si alguien sale relajado, nos tendremos que atener a las consecuencias».

Reclama el técnico emeritense la misma personalidad, carácter y ambición que hace siete días: «Más allá de lo táctico, de la capacidad con balón y de cómo presionamos, el equipo jugó bien ante el Arenas porque los jugadores salieron con la responsabilidad, la ambición y la energía de que iban a ganar sí o sí, estuviera enfrente quien estuviera y se jugara de la manera que se jugara. Salieron con la convicción de que ese partido lo iba a ganar el Mérida».

Unionistas: Unai Marino; Jan Encuentra, Ramiro, Aleix Gorjón, Raúl Prada; Juanje, Juanma, Farru; Jota López, Damar y De la Nava. - Mérida: Csenterics; Felipe Alfonso, Gaizka, Lancho, Vergés; Beneit, Martín Solar; Doncel, Chiqui, Areso; y Álvaro García. Árbitro: Daniel Clemente Manrique, del comité canario.

Estadio y hora: Reina Sofía de Salamanca, 18.00.

Consciente de que el 3-0 de la última jornada no fue un partido perfecto, Fran Beltrán es de los que opinan que tienen que salir del descenso a través de juego: «Hemos jugado bien y hemos ganado; hemos jugado bien y hemos perdido; hemos jugado mal y hemos perdido. Somos un equipo que, en condiciones normales, para ganar tiene que jugar bien. Nosotros no podemos vivir de dos jugadas esporádicas o de un jugador que de forma casi injusta te dé una victoria. No somos ese perfil de equipo, al menos hasta ahora. Tenemos que estar muy bien y competir muy bien, y si no lo hacemos no vamos a ganar».

Miki Muñoz, única baja

La única baja para viajar este sábado a Salamanca es la de Miki Muñoz, por lo que lo lógico sería repetir el mismo 'once' que el domingo pasado ante el Arenas. Con Beneit recuperado en la base de la jugada junto a Martín Solar y la movilidad y libertad de Doncel y Chiqui por delante. «Estamos todavía por definir algunas cosas, pero no vamos a dar muchas pistas. No creo que haya muchos cambios respecto al último partido. Si las cosas funcionan, normalmente se tocan poco. Pero aún haciendo la misma alineación, siempre hay modificaciones específicas porque el rival te va a demandar cosas».

Unionistas, que cambió de entrenador tras tres derrotas en las primeras tres jornadas, sólo ha ganado un partido al Avilés en el Reina Sofía, en el estreno en el banquillo de Mario Simón. Pero las dos últimas jornadas las cuenta por derrotas: «Tenemos necesidad de ganar. Necesitamos a nuestra afición, que le debemos una. Seguro que estarán con nosotros», han sido las palabras en la previa del técnico charro, muy parecidas a las de Fran Beltrán hace una semana. De ahí que el técnico emeritense no se fíe absolutamente nada de la situación del rival, que no puede contar con Witmer, Olmedo y Palmero pero sí con Aarón Piñar y Gastón Valles.