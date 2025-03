El Mérida mima a Álvaro Juan

No hizo su mejor partido futbolístico de la temporada, pero solo con empeño y tesón le dio a su equipo los tres puntos que tanto ... buscaba desde hacía dos meses. Y sin embargo, más allá de ese gol en el 91, para Juanjo Sánchez lo más importante fue dedicárselo a su amigo Álvaro Juan, cosido en los últimos años a un calvario insoportable de lesiones.

«Lo tenía muy claro. Ya cuando se lesionó la anterior vez, se lo dije a Dani, nuestro utillero, que preparara la camiseta de Álvaro en el banquillo por si marcaba. Es mi amigo y sé lo que ha pasado estas dos últimas temporadas. Se merece esto y más, porque es un pedazo de jugador. Si estuviera jugando y a su nivel, estaría en una categoría superior», señaló Juanjo Sánchez tras el partido ante el Intercity

«Se quedan cortas las palabras de agradecimiento. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este grupo de personas. Gracias por todo, amigos. Mención especial a la Juanjoneta», escribió en sus redes sociales minutos después el extremo talaverano, que durante la semana, antes y después del partido fue recibiendo abrazos, consuelo y ánimos de todo el personal del club y aficionados varios.

Álvaro Juan sufre una rotura en el isquio de su pierna izquierda. Se la produjo a los cuatro minutos de reaparecer en el Cerro del Espino hace una semana. El club no quiere ponerse plazos porque lo que le obsesiona es que el jugador se recupere plenamente. O sea que no volverá a estar disponible, mínimo, hasta después del parón navideño. «No vamos a tomar ningún riesgo con él», reconoce Sergi Guilló.

Ampliar Álvaro Juan retirándose expulsado y casi lesionado en el choque frente al Alcoyano. JOSÉ MANUEL ROMERO

«Lo importante es que él se vaya encontrando tanto a nivel físico como mental, porque el equipo le va a esperar. Será un premio para el vestuario cuando lo volvamos a ver a pleno rendimiento, como lo vimos en pretemporada. No me preocupa el tiempo que esté fuera, lo que quiero es que se recupere al cien por cien. No tenemos prisas», cerró filas el técnico emeritense.

Un calvario de dos años

Álvaro Juan, firmado por dos temporadas hace dos veranos, se perdió gran parte del curso pasado a causa de las lesiones. Se rompió por primera vez en la pretemporada con Rai, y en el segundo partido de liga, en Sanlúcar, a los siete minutos de entrar al campo, se produjo una luxación de hombro que le tuvo apartado del equipo hasta cinco meses. Desde su regreso frente al Castellón en febrero y hasta final de temporada, estuvo entrando y saliendo de las convocatorias a causa de los problemas musculares derivados de tanto tiempo de inactividad.

Este curso, tras una pretemporada soberbia, se rompió antes del último amistoso de agosto y ha estado de baja hasta la salida a Antequera, a mediados de octubre. Reapareció, no obstante, una semana después ante el filial del Betis, jugando los últimos 25 minutos del partido. Siete días después, fue expulsado ante el Alcoyano a los 23 minutos de saltar al terreno de juego y se perdió un partido más por sanción. Una jornada después, vuelto de la sanción, no jugó ante el Ceuta por molestias musculares. Y hace una semana, reapareció en el Cerro del Espino entrando en el 51 y rompiéndose gravemente en el 54. De ahí que saliera llorando y sin poder siquiera caminar.

«He tenido ya varias conversaciones con él, antes de esta última lesión», reconoce Sergi Guilló. «Y le hacía ver que estaba saliendo de ese agujero negro donde él se veía. Fíjate que, después de recuperarse, encima le viene esa expulsión. Otro golpe que le puede chocar. Pero Álvaro es hiper querido en el vestuario, tiene gente que lo levanta cuando está más bajo. Él está con una sonrisa gracias a los compañeros que tiene. Esta nueva lesión ha sido un golpe muy duro para todos, pero no nos hemos puesto márgenes, sólo recuperarle al 100%. Se le pasarán mil fantasmas por la cabeza, pero ya están los compañeros y el cuerpo técnico para levantarlo. Está concienciado de que esta va a ser la última y tiene que ir con energía positiva. Ahora lo va a afrontar diferente a como lo hizo en pretemporada».

Lo mima el Mérida por la dureza de su situación desde que llegó al Romano y porque sabe que Álvaro Juan, a pleno rendimiento (como esta última pretemporada), es una de las estrellas del equipo.