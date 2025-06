El Mérida jugará la vuelta en Zubieta

Las ganas de remontar del Mérida comenzaron justo tras el pitido final de Camacho Garrote, entre el cabreo de sus jugadores y los gritos de ... confianza de su entrenador mientras se despedían de la grada de animación. «Señores, allí lo vamos a hacer. Cabeza arriba, que lo vamos a hacer allí. Que lo vamos a hacer allí». Y comenzaron justo ahí, las ganas, porque antes existió el brutal recibimiento a las puertas del estadio y, sobre todo, el gran ambiente vivido en el Romano. Récord de asistencia de la temporada, con todos pagando y no precisamente entradas o suplementos baratos. En consonancia con el número de habitantes de la ciudad, el estadio registró el 10,7% de la población. Trasladado a otras ciudades, sería como si Madrid llenase cinco Bernabéu.

De ahí el mensaje de Sergi Guilló, que dijo a las 22.31 horas del domingo, más o menos, lo mismo que probablemente dirá en la previa del próximo viernes: «Hoy lo hemos deseado más que el rival, pero no hemos tenido fortuna. Nos quedamos con la cosa de que lo hemos hecho bien, con el apoyo increíble de la afición desde que hemos llegado… y que no nos den por muerto, que nos quedan 90 o 120 minutos. Lo vamos a pelear hasta el final. La temporada no ha acabado. No nos conformamos con llegar hasta aquí. Este equipo es cabezón y va a seguir intentándolo».

- Tal y como está la eliminatoria en estos momentos, ¿prefiere que la vuelta sea en Anoeta o en Zubieta?

- En un campo donde haya dos porterías para hacer lo mismo que hemos hecho hoy: estar cerca del gol, repetir las buenas situaciones que hemos hecho y saber que cuando cambiemos de plan tenemos que reajustarnos rápido a lo que busquemos. Nos da exactamente igual dónde nos manden, pero que nos lo digan ya para empezar a preparar el partido.

La Real Sociedad ya se lo ha confirmado al Mérida a lo largo de la mañana, que será en la Ciudad Deportiva de Zubieta, donde el filial ha disputado sus partidos toda la temporada. «El equipo lleva todo el año jugando en Zubieta. Y el equipo va a competir como lo ha hecho hoy y no tiene ninguna preferencia», cerró su comparecencia en el Romano el técnico realista, Iosu Rivas. La afición emeritense tendrá a lo largo de la semana a su disposición un paquete de 300 entradas al precio único de 30 euros.

Desde el vestuario están convencidos de que el equipo tiene posibilidades de remontar si repite el partido que se marcó este domingo en el Romano: «Nos teníamos que haber ido ya con ventaja al descanso. La ventaja que te da la clasificación te hace plantear partidos de forma diferente. A ellos les convenía esperar un poco más, luego retardar el juego… pero esto es fútbol. Nosotros hemos propuesto el partido para ganar, pero en el fútbol eso no es siempre justo. Pero cómo no vamos a poder remontar viendo lo que hemos hecho esta temporada. Si este partido lo tiene que ganar alguien, deberíamos haber sido nosotros. Es complicado, pero este equipo ya lo ha hecho antes. Vamos con todo a San Sebastián. No nos vamos a rendir».