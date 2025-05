El Mérida se «harta» de la mala suerte arbitral

En un nuevo capítulo de 'fútbol ficción', el Mérida sería líder de su grupo con 17 puntos. Sin embargo, tiene 13 y está en la ... mitad alta de la tabla. Por las oficinas del Romano echan mucho de menos los dos puntos ante el filial del Villarreal, que empató merced a un penalti inexistente, y los dos puntos de esta última jornada ante el Betis B, por el gol mal anulado por fuera de juego a Juanjo Sánchez a cuatro minutos del final. De ahí que el club colgara ayer en sus redes sociales el mensaje «¡Juntos! Contra todo y contra todos» y el video del tanto mal anulado con emojis con la boca cerrada por una cremallera, como hartazgo a lo sucedido en las últimas semanas.

Porque a estas dos jugadas sustanciales se le suman el penalti no señalado a Pablo Ganet en Murcia y a Liberto Beltrán este último domingo, el pitado en contra en Antequera que paró Juan Palomares y las expulsiones de Luis Pareja en Marbella y de Busi hace una jornada por una palabra que él nunca dijo, según el propio jugador. Una ristra de errores que, entienden desde el Romano, no compensan las dos acciones que le favorecieron en la primera jornada ante el Recreativo de Huelva.

«Nosotros tenemos imagen en directo del partido y, dándole para atrás, ya se veía perfectamente que no era fuera de juego», explicaba tras el partido el técnico emeritense, Sergi Guilló. «Estamos teniendo mala suerte con los arbitrajes en estas tres últimas semanas. Son cuatro puntos y porque el penalti ante el Antequera lo paró Juan (Palomares). Sabemos que arbitrar es muy difícil pero no nos está sonriendo la suerte». «Nos vamos muy jodidos por esa acción anulada al final a Juanjo, porque nos podríamos haber llevado el partido», se lamentó también el autor del gol, Carlos Doncel, al final del choque. «Nos da rabia y coraje, pero ya cambiará la balanza y tendremos más suerte en esas decisiones».

«Mira que ha sido evidente que los penaltis no han sido, pero es que la imagen de hoy…», continúa explicando el entrenador del Mérida. «Alguien que haya jugado al fútbol sabe que esa acción tiene que ser muy clara para pitar fuera de juego, porque no es un jugador que esté en última línea y el pase te cree dudas. Es que el jugador entra de segunda línea corriendo, y nunca vas a ver al jugador por delante. No es lo mismo correr hacia adelante que correr hacia atrás. A mí me ha generado dudas en directo y me he ido a la tablet rápidamente. Por lo menos los árbitros han sido educados y, si se equivocan, te piden perdón. Sabemos que no vale, pero en otros casos no encuentras esa educación. Es una profesión que te vas a equivocar, pero estamos teniendo mala suerte últimamente».

Y aún a pesar de los errores arbitrales que le están castigando y el bajón que ha metido el equipo respecto al del primer mes de competición, lastrado por las numerosas ausencias y el tramo duro de calendario, los de Sergi Guilló continúan a un punto del playoff de ascenso. «Nosotros tenemos que seguir en la misma línea. A mejorar lo que nos ha faltado este último partido, ese ajuste defensivo y hacer con balón en la segunda mitad lo que hicimos en la primera, y a seguir levantados. Recuperarnos, cuidar a la mucha gente que tenemos de baja y a por el Alcoyano. Pero a pesar de esas decisiones arbitrales y que el nivel del equipo ha bajado, en líneas generales me voy contento. La victoria está mucho más cerca».