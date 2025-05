El Mérida se exige regresar al pasado

R. P. Mérida Sábado, 26 de octubre 2024, 18:21 Comenta Compartir

De puertas para afuera, la mayoría de los aficionados emeritenses son conscientes de que cualquier Mérida saldría perdiendo en comparación con el Mérida de septiembre. De puertas para adentro, sin embargo, «somos los mismos y tenemos que recuperar ese nivel». Lo soltó tal cual Sergi Guilló en la previa: «No nos podemos poner techo, aceptando que lo normal de este equipo es lo que estamos viendo ahora. No. Lo normal es lo que hicimos el primer mes, y ese es nuestro objetivo. No contemplo cuando salimos al campo que mi equipo sea peor que el rival».

El Mérida encadena cuatro partidos sin ganar, pero salvo el duelo ante el Marbella, es un equipo que siempre ha competido y que siempre ha estado a un muy buen nivel, independientemente de que durante tramos del choque fuese inferior o superior al rival. Y sin embargo… «hemos bajado el nivel y eso es cierto. Vamos a luchar por recuperarlo y eso es tarea del entrenador, para dar con las claves. No obstante, también digo que estamos muy cerca de volver a ese nivel».

El nivel actual del equipo es un muy buen nivel, pero el cuerpo técnico quiere la casi excelencia de septiembre. Aún sabiendo las decisiones arbitrales que le han perjudicado, el nivel de los rivales de enfrente y las muchas e importantes ausencias por lesión o sanción. «No soy victimista. ¿Nos faltan jugadores? No lo pongo de excusa porque tenemos jugadores de sobra. ¿Qué los rivales son mejores? Nos conocen más y nos incomodan más. ¿Las decisiones arbitrales? Podríamos llevar dos victorias más, pero eso no quita que el nivel de nuestro juego haya bajado. Hay partidos en los que hemos arriesgado menos, que hemos presionado mal o que la toma de decisiones, de los jugadores y mías, no ha sido la más acertada. En una Liga tan igualada no se puede jugar todos los partidos a un nivel alto, pero sí: el equipo tiene margen de mejora».

Bajo esta exigencia recibe el Mérida a otro rival en racha de la categoría: el Alcoyano sólo ha sufrido una derrota en seis partidos y llega en puestos de playoff. Como sucediese hace tiempo en Murcia o en Marbella, Sergi Guilló vuelve a conocer al dedillo o al rival o a su entrenador y el rival o su entrenador conocerle muy bien a él. «Vicente Parras fue mi segundo cuando era futbolista. Nos hemos enfrentado muchas veces, he ido a ver mucho a sus equipos, en verano me reuní con él para hablar de cosas de fútbol… Tenemos una muy buena relación y le tengo mucho aprecio. Merece dar el salto pronto al fútbol profesional».

Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Luis Pareja, Falcón, Sergi Segura; Ganet o Saúl del Cerro, Beneit, Juanjo Sánchez; Doncel, Liberto Beltrán y Pablo García. - Alcoyano: Manu García; Atienza, Borja Granero, Farru, Undabarrena; Imanol, Javi Antón, Pastrana, Ferni: Lara y Mario Losada. Árbitro: Abraham Rodríguez Cervantes, del comité andaluz.

Estadio y hora: Romano José Fouto, 19.30.

Se conocen ambos tanto que el técnico del Mérida radiografió milímetro a milímetro lo que le va a hacer el Alcoyano este domingo en el Romano: «Es el mejor Alcoyano que he visto en los últimos años y la mejor defensa que nos vamos a encontrar hasta el momento. Son muy duros, te presionan alto y no es fácil hacerle daño en campo contrario. Además, no tienen necesidad de dominar para hacerte daño y aun así esta temporada tienen un juego más asociativo. Son un equipo muy ganador de duelos y de segundas jugadas». Así que lanzó una indirecta a sus futbolistas: «Cuando un partido depende de ganar duelos, de estar atentos a las segundas jugadas, a la estrategia… poco pintamos los entrenadores. Es un partido de jugadores».

Hablando de jugadores, el cuerpo técnico seguirá contando con las ausencias de Busi por sanción y Bonaque, Javi Eslava y Chárbel por lesión. Eso sí, para esta jornada recupera a Mario Climent, aunque Sergi Segura volverá a ser el titular en el lateral izquierdo. Por tanto, la defensa sale sola y la delantera casi que también. Y entendiendo que el nivel de Doncel y Liberto obligan a esperar o ganarse un puesto a Álvaro Juan, las dudas volverán a estar en el centro del campo. Muchas opciones para tan solo tres puestos: Ganet, Miki Beneit, Saúl del Cerro, Prevedini y Juanjo.