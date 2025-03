Al Mérida le esperan dos rivales

El Mérida aspira a regresar a su mes de septiembre. Es decir, acumula una mini racha de dos victorias en las tres últimas jornadas ... y, si le suma una más este sábado en Yecla, se jugaría en el último partido del año ante el Fuenlabrada irse de vacaciones en puestos de playoff de ascenso. Pero primero, La Constitución, uno de los campos más peculiares y más complicados del grupo.

Peculiar por sus dimensiones y estética, muy rayano al fútbol norteño (aunque ya está aprobado su proyecto de remodelación para convertirlo en un estadio más vanguardista). Y complicado por el rival que se encontrará, el menos goleado del grupo y el más anárquico ofensivamente. Porque el Yeclano juega a otra cosa diferente al resto de equipos.

«Es un campo con sus peculiaridades: pequeño, estrecho, con un buen ambiente, la gente apretando. Y el Yeclano es un equipo muy presionante: roba y transita muy bien. Tenemos que saber en qué zonas tenemos que jugar y en cuáles no. Es un campo donde te tienes que ajustar. Para mí es uno de los equipos que mejor compite de la categoría. Le da igual el escenario en el que jueguen: es muy difícil de batir, y más en su campo». Lo conoce a la perfección Sergi Guilló porque, aparte de todos los partidos que ha disputado allí como futbolista, ya fue como entrenador a este mismo escenario el año pasado con el Orihuela.

«Sabemos cómo tenemos que hacerles daño. No voy a describir el planteamiento, pero tenemos claro hacia dónde tenemos que llevar el partido y la forma de jugarlo. Tendremos distintos escenarios. Lo que está claro es que vamos a seguir en la misma línea de ir a buscar al contrario, de presionar en su campo, de…». Eso sí, en la victoria del curso pasado con su Orihuela en Segunda Federación, a Guilló le salió en La Constitución un partido cerrado, de defender con pierna dura el área, donde los jugadores más destacados fueron su pareja de centrales.

«Sergi conoce muy bien el juego que tienen que hacer los visitantes en este campo», avisa Adrián Hernández, técnico murciano. «El Mérida tiene ciertas similitudes con nosotros, aunque con jugadores con más renombre. Pero aquí hemos visto muchas veces jugadores muy buenos que no lo han parecido tanto y jugadores más discretos que se han marcado auténticos partidazos. Creo que será un partido diametralmente opuesto a lo que hemos visto del Mérida hasta hoy».

Yeclano: Iván Martínez; Olmedo, Gabri, Mayorga, Morros; Relu, Juanje, Pau Pérez, Teddy, Mounir; y Diego de Pedro. - Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Bonque, Falcón, Climent; Ganet, Juanjo, Busi; Beneit, Liberto y Javi Eslava. Árbitro: Pol Godiá Solé, del comité catalán.

Estadio y hora: La Constitución, 17.30.

El Mérida recupera a los sancionados Juanjo Sánchez y Luis Pareja, pero sigue sin poder contar con los lesionados Mizzian, Miki Muñoz, Álvaro Juan y Jack Beer. «Ahora me toca a mí elegir atrás y en el medio. Tenemos opciones y ahora soy yo el que me tengo que equivocar o acertar». ¿Entrará Luis Pareja o repetirá la pareja de centrales, Bonaque y Falcón, que tan bien lo hizo la última jornada? ¿La entrada de Juanjo supondrá la salida de Beneit, de Busi o de uno de los dos extremos? ¿Volverá al 'once' Saúl del Cerro… y por quién? Lo que está claro es que el resto de nombres repetirán titularidad.

Menos dudas en su alineación tendrá el técnico del Yeclano. Su equipo está atravesando una plaga de lesiones y le quedan pocos efectivos para elegir. No estarán Sato, Iniesta, Naranjo, Álex Rodríguez, Serpeta y Pedro Torres. «Esta semana ha sido más complicada que la anterior, y mira que era difícil. La falta de efectivos es evidente, parece cosa de brujería. Así que tendremos que darle una vuelta de tuerca al planteamiento inicial porque el partido dura noventa minutos. Nos va a faltar el empuje de los jugadores de banquillo», se lamenta Adrián Hernández.

Los murcianos encadenan dos derrotas y han cedido 13 de los 24 puntos jugados en su casa, pero todos han tenido que sudar tinta china en La Constitución. Que lo recuerde si no el Mérida, que allí jugó su último partido antes del parón por la pandemia.