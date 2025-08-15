HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Los vecinos de Jarilla, Cabezabellosa y Villar pueden regresar a sus casas
Once inicial del Mérida en el amistoso frente al Santa Amalia. Mérida AD
Fútbol

El Mérida también empata (1-1) en Santa Amalia

Tras ganar el primer amistoso en Don Álvaro y perder el segundo en Portugal, encadena suS cuartas tablas seguidas ante equipos de inferior categoría

R. P.

Mérida

Viernes, 15 de agosto 2025, 17:33

El Mérida rascó un empate a cinco minutos del final en Santa Amalia gracias a un tanto de un mediocampista a prueba, el ... alemán Benny Dibrani, que ya suma dos tantos en la última semana. Antes del 1-1 definitivo, se había adelantado el conjunto de Carlos Pizarro en el 69' tras rematar de cabeza Macías una jugada a balón parado. Un combativo y ordenado Santa Amalia le plantó cara a un equipo que mezcló mucho y que pensó en el duelo de este sábado ante el filial del Betis en la Ciudad Deportiva verdiblanca (10.30 horas).

