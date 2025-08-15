El Mérida también empata (1-1) en Santa Amalia

El Mérida rascó un empate a cinco minutos del final en Santa Amalia gracias a un tanto de un mediocampista a prueba, el ... alemán Benny Dibrani, que ya suma dos tantos en la última semana. Antes del 1-1 definitivo, se había adelantado el conjunto de Carlos Pizarro en el 69' tras rematar de cabeza Macías una jugada a balón parado. Un combativo y ordenado Santa Amalia le plantó cara a un equipo que mezcló mucho y que pensó en el duelo de este sábado ante el filial del Betis en la Ciudad Deportiva verdiblanca (10.30 horas).

Fran Beltrán salió de inicio con Adrián bajo palos; defensa de cuatro con Jacobo y Manu Rivas en los laterales y los canteranos Mario Martínez y David César por centro; con Miki Muñoz y Martín Solar en la medular; el debutante Capi de enganche; Chiqui y Areso entrando por bandas; y Artola como hombre más adelantado. Los primeros 45 minutos fueron de dominio emeritense, pero los visitantes no fueron capaces de aprovechar ninguna de sus ocasiones, manifestando que le sigue faltando afinar en el tramo final de la jugada. A pesar de la movilidad de Miki y Areso, el poso de Martín Solar o las diagonales de Chiqui, al técnico emeritense le sigue faltando un delantero de nivel.

Tras los cambios en el descanso, con un once emeritense poco reconocible, el choque se igualó, con juego más directo y mucho ida y vuelta. Así llegaría el tanto amaliense de Macías. Tras la pausa de hidratación, se jugó mucho menos por las interrupciones, pero aún así el Mérida fue capaz de endulzar el resultado con el tanto de Benny. Si bien lo peor del amistoso fue que Doncel, que entró a veinte minutos del final, se tuvo que retirar del final por molestias en el cuádriceps.

Tras ganar el primer test en Don Álvaro (0-4) y perder el segundo en Portugal ante un Segunda División lusa que estaba a punto de empezar su Liga (2-1), el Mérida encadena en las últimas dos semanas cuatro empates consecutivos ante equipos de inferior categoría: real Madrid C, Recreativo de Huelva, San Roque de Lepe y Santa Amalia. Si bien con matices: el fin de semana pasado jugó dos partidos en dos días y este fin de semana vuelve a repetir la cantidad. De ahí que Fran Beltrán le otorgue mayor importancia al que se jugará este sábado en la Ciudad Deportiva del Betis ante un rival de su mismo nivel.