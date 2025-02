El Mérida se deja dos puntos en Santo Domingo

Sergi Guilló: «Con esta segunda parte no podemos ganar en ningún sitio»

El técnico del Mérida acabó muy enfadado el partido. Tanto que prefirió no ahondar en la segunda parte de su equipo. «La primera parte ha sido brillante. El partido se tenía que haber acabado ahí. Pero cuando entra Imanol empieza a girar el partido: se ajustan mejor y empiezan a ganar duelos. La segunda parte ha sido anticompetitiva. No hay más valoración. Con esa segunda parte no podemos ganar en ningún sitio. Si hubieran necesitado tres goles para empatar, nos lo hubieran hecho». ¿Y por qué acabó Sergi Guilló tan enojado con los segundos 45 minutos de los suyos? «Porque no ganamos ni un duelo. El único movimiento táctico en la segunda mitad ha sido el de Yael Ballesteros. El resto ha sido el nivel competitivo en los duelos. No nos pueden hacer esos dos goles en la puñetera vida. Después de la primera parte que hemos hecho, a mí el empate me sabe a derrota. Es para reflexionar». Eso sí, también defendió a su vestuario ante tanta autocrítica: «Los jugadores están igual de cabreados que yo. Lo que pasa es que yo soy el responsable de esto y si alguien tiene que asumir el resultado, el primero soy yo. Pero no me borro de estos jugadores, voy con ellos a muerte, pero sí que me voy cabreado. Eso sí, hemos dado un salto a nivel futbolístico que no habíamos tenido en partidos anteriores. Son seis partidos sin ganar, pero sólo una derrota». Las malas noticias llegaron una jornada más en forma de lesiones. Felipe Alfonso se tuvo que retirar tras el primer gol del Alcorcón y Luis Parejo tuvo que hacer lo mismo diez minutos después. «Lo de Felipe Alfonso ha sido un amago en el isquio, que estaba a punto de caramelo. A Luis (Pareja) no le he preguntado, pero también es algo en los isquios. Pero no creemos que sea rotura, no ha sido para tanto». Para recibir al Ceuta el próximo domingo, al menos recuperará al extremo Álvaro Juan.