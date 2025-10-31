HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Álvaro García se lamenta de una ocasión errada ante la Ponferradina. J. M. Romero
Primera RFEF

El Mérida, con la consigna de por lo menos competir

Necesita mejorar su imagen, y por tanto sus resultados, a domicilio para salir de los puestos de descenso

R. P.

Mérida

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:03

Comenta

La grada del Romano ya ni siquiera firma el empate de su equipo cada vez que le toca viajar lejos. Se conforma con que compita. ... Esa es la realidad del Mérida a 1 de noviembre, con dos meses de competición cumplidos. Los de Fran Beltrán han perdido los cinco partidos como visitantes, con un balance de doce goles en contra y solo dos a favor, eliminados en Copa y antepenúltimos en Liga. Y cada día con peores sensaciones: en Almendralejo fue peor que en Tenerife, en Zamora peor que en Almendralejo, en Salamanca peor que en Zamora y en Navalcarnero peor que en Salamanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos dos hermanos en Valverde de Leganés por agredir gravemente a un vecino
  2. 2 Investigado el exalcalde de Trujillo por dar positivo en una prueba de alcoholemia
  3. 3

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  4. 4 Más de 150.000 euros para la familia de una mujer que falleció por mala praxis
  5. 5

    La entrevista para sustituir a David Sánchez fue clave para elegir a Miguel Calderón
  6. 6 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  7. 7 Otro robo más en Huerta Rosales pone en alerta a los vecinos, que piden mayor vigilancia
  8. 8 Registrado un pequeño temblor cerca de Badajoz
  9. 9

    Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato
  10. 10 Los empleados públicos piden en la calle equiparación salarial y convocatoria de oposiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Mérida, con la consigna de por lo menos competir

El Mérida, con la consigna de por lo menos competir