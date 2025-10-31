El Mérida, con la consigna de por lo menos competir

La grada del Romano ya ni siquiera firma el empate de su equipo cada vez que le toca viajar lejos. Se conforma con que compita. ... Esa es la realidad del Mérida a 1 de noviembre, con dos meses de competición cumplidos. Los de Fran Beltrán han perdido los cinco partidos como visitantes, con un balance de doce goles en contra y solo dos a favor, eliminados en Copa y antepenúltimos en Liga. Y cada día con peores sensaciones: en Almendralejo fue peor que en Tenerife, en Zamora peor que en Almendralejo, en Salamanca peor que en Zamora y en Navalcarnero peor que en Salamanca.

Y el problema (y por ende, gran quebradero de cabeza) no es futbolístico, porque en casa ha demostrado que compite muy bien. Así que la solución está más en las ganas, en la personalidad, en el carácter, en el hambre, en el orgullo de los jugadores… y también en el mensaje del entrenador, que por lo que sea no cala. Da igual que el rival, esta vez, sea un recién ascendido que mantiene el bloque del curso pasado en Segunda RFEF, que acuda a la cita con seis bajas y arrastre cinco jornadas sin ganar. Porque el conflicto del Mérida es consigo mismo. De mirarse el ombligo y competir como un equipo de Primera RFEF.

Una previa más, Fran Beltrán ha vuelto a reincidir en lo mismo que en salidas anteriores: «Miramos siempre hacia adelante», «es una nueva oportunidad», «saber competir cuando no estemos jugando bien», «marcar cuando lo estamos mereciendo», «no cometer errores graves atrás». Y a ver si, a partir de la repetición de los mensajes, el equipo es capaz de aprender de la suma de experiencias pasadas. «Yo estoy convencido de que tenemos mimbres para ganar fuera, pero tenemos que dejarnos de palabras y demostrarlo con hechos. Hay capacidad y personalidad y noto al equipo conectado, con sangre y queriendo ser mejor».

Guadalajara: Zarzo; Dani Gallardo, Ablanque, Jorge Casado, Julio Martínez; Pablo Rojo, Neskes, Borja Díaz, Samu Mayo; David Amigo y Cañizo. - Mérida: Csenterics; Gaizka Martínez, Luis Pareja, Javi Lancho, Vergés; Beneit, Martín Solar, Dibrani; Doncel, Chiqui y Álvaro García. Árbitro: Millán Bárcenas Torres, del comité riojano.

Estadio y hora: Pedro Escartín, 16.00 horas.

Sin los lesionados Miki Muñoz y Artola, la expedición viajó este viernes con el regreso de Felipe Alfonso, aunque confirmó el técnico emeritense en la previa que es muy complicado que el capitán arranque desde el inicio. «Y habrá cambios en la alineación con respecto al empate ante la Ponferradina. No matamos a nadie por no tener una buena actuación el otro día porque es un contexto particular. Pero tenemos que mover el once porque necesitamos generar condiciones para ser más competitivos fuera de casa».

El Guadalajara, que eliminó el pasado martes al Cacereño de la Copa, ha diluido su gran arranque liguero con estas últimas cinco jornadas sin ganar: tres puntos de los últimos quince. Y encima sufre las bajas de hasta seis nombres importantes: el delantero Salifo, los mediocentros Tavares y Toño Calvo, el lateral zurdo Agus, el extremo izquierdo Unax Álvarez y la seria duda del extremo diestro Alberto Gil. «Lo que más me preocupa del Mérida es su balón parado», reconoció en la previa el técnico alcarreño, Pere Martí. «No estamos en nuestro mejor momento por las bajas, pero tenemos que ser un equipo serio y competitivo».