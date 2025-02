El Mérida compra épica para volver a ganar

R. P. Mérida Sábado, 23 de noviembre 2024, 22:24 Comenta Compartir

El Casi dos meses y nueve jornadas después, el Mérida ganó. Por fin. Lo mereció muchísimo más en partidos anteriores, sin duda. Pero esta remontada ante el Intercity se recordará por el gol con el corazón de Felipe Alfonso, por el arranque de furia y calidad de Juanjo en el descuento o por la entrega del equipo en el tramo final… y no por el juego desplegado, uno de los más pobres de la temporada del equipo de Sergi Guilló. Eso sí, tampoco era fácil jugar ante un equipo que cerró con cinco defensas y cuatro medios y que encima se adelantó en el marcador, aumentando más aún la dosis de ansiedad y precipitación en unos jugadores mentalmente fritos por las ocho jornadas sin ganar. Pero se ganó. Por fin.

Y todo gracias a lo que sucedió en el minuto 65 de partido. Con el Mérida superado por la ansiedad y la desesperanza mental, Mizzian colgó una bola desde la derecha que acabó en penalti clarísimo sobre Luis Pareja y en la consiguiente expulsión por doble amonestación del capitán y autor del 0-1, Pol Roigé. Antes de ese punto de inflexión, el Mérida dominaba el cuero pero el Intercity dominaba el partido. De hecho, la tela de araña tejida por Mario Simón estaba sacando la peor versión del Mérida y de algunos de sus jugadores.

La primera parte fue desalentadora. Tanto, que la grada despidió al equipo camino a los vestuarios con una sonora pitada. (También es cierto que a la salida le acogió con un caluroso aplauso). No fue el Mérida capaz de crear ni una sola ocasión en 45 minutos. Ni una. A la acumulación de hombres amarillos se le unió la imprecisión de todos los jugadores de calidad del equipo y el nerviosismo de toda la línea defensiva. Medio minuto antes del 0-1, los alicantinos ya avisaron con un centro lateral que no encontró rematador. Y en la siguiente jugada, en otro centro lateral, Pol Roigé recogió el balón en la otra esquina del área y definió perfecto de tiro cruzado. En quince minutos, la cuesta empinada se le había inclinado aún más al Mérida.

El gol no provocó la reacción de los emeritenses, que se hundieron un poquito más. El Intercity compró tranquilidad y el Mérida, que no fluía, más nervios. Tampoco ayudaba que Felipe Alfonso y Liberto Beltrán esperaran en el banquillo, tocados, y Beneit estuviera jugando con sólo dos días de entrenamiento. No obstante, tras el descanso, con la entrada de Liberto por Prevedini, que repitió en el lateral derecho, tampoco cambió mucho el guión del partido. De hecho, lo más peligroso había sido una internada de Liberto por el carril central que acabó en falta en el balcón del área.

Penalti y expulsión

Pero entonces llegó el centro de Mizzian, el penalti sobre Pareja y la expulsión de Pol Roigé. La pena máxima la falló el delantero hispano marroquí (o se lo paró Samu Casado), pero ya con uno más al Mérida no le quedó otra que intentarlo con más énfasis. Los detalles le seguían saliendo cruz a un equipo hundido en un pozo de mala suerte, porque en la jugada del rechace del penalti Liberto Beltrán mandó al palo. Con Eslava y Mizzian en el campo, poco después entró Pablo García para atacar con tres delanteros y defender con Felipe Alfonso, Pareja y Climent.

Y un minuto después de la coincidencia de sus tres delanteros, en el rechace de un centro lateral, Felipe Alfonso cogió botando un balón suelto al borde del área y la empotró contra la red de Samu Casado a diez minutos del final. Ya el Mérida, con uno más y tres delanteros, empezó a llevar el balón a los costados y cargar con centros laterales al conjunto alicantino. Aunque el gol de la remontada, curiosamente, llegó por el centro. Juanjo Sánchez, que no estaba completando su mejor partido, arrancó desde la zona de tres cuartos hasta la frontal del área, descargó la pared con Mizzian y entró como un toro en el mano a mano para batir por bajo al guardameta alicantino. Era el descuento y el Romano estalló.

Pero no por la remontada, ni por la épica, ni por el gol en el 91. No. Estalló porque el equipo necesitaba ganar después de ocho jornadas sin hacerlo. Porque el equipo necesitaba animarse mentalmente después de empezar de nuevo un partido por detrás en el marcador. Porque en un periodo de bajas y ausencias importantes, es mejor reengancharse a la zona de playoff que estancarse en la zona baja de la tabla.

MÉRIDA Palomares; Metteo Prevedini (Liberto Beltrán, min. 46), Luis Pareja, Saúl del Cerro (Pablo García, min. 77), Climent; Pablo Ganet, Juanjo Sánchez; Busi; Doncel (Javi Eslava, min. 61), Raúl Beneit (Felipe Alfonso, min. 61) (Falcón, min. 94); y Mizzian. 2 - 1 INTERCITY Samu Casado; Pol Roigé, Borja San Emeterio, Andreu Hernández, Miki Codina, Borja Martínez; Pol Llonch, Julio Gracia (Sergio Montero, min. 74), Zequi (Elady, min. 60), Ñito González (Burlamaqui, min. 71); y Locadia (Emilio Nsue, min. 71). GOLES 0-1: Pol Roigé, min. 15. 1-1: Felipe Alfonso, min. 79. 2-1: Juanjo Sánchez, min. 91.

ÁRBITRO Guillermo Cueto Amigo, del comité castellano leonés. Expulsó por doble amonestación al visitante Pol Roigé (64) y, además, amonestó a San Emeterio, Ñito, Miki Codina y Elady. Por el Mérida vieron amarilla Luis Pareja, Pablo García y Mizzian.

INCIDENCIAS 2.492 de espectadores en el estadio Romano José Fouto.