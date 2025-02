El Mérida busca su triángulo de seguridad

R. P. Mérida Viernes, 8 de noviembre 2024, 22:01 Comenta Compartir

Recorrido casi el primer tercio del campeonato, la competición concluye que el Mérida de Sergi Guilló es un equipo con facilidad para hacer goles… pero también para recibirlos. Solo dos equipos han marcado más goles que él en once jornadas y tan sólo tres han encajado más. «Tenemos que cerrar nuestra puerta porque estamos encajando demasiado y eso no puede pasar. Por ejemplo, nos están haciendo goles tras jugadas nuestras a balón parado, como el Betis Deportivo o el Alcorcón, y eso no puede suceder, y más ante un equipo que transita tan bien como el Ceuta», reconoció en la previa el técnico del Mérida.

Hasta el momento, Palomares sólo ha conseguido dejar su puerta a cero en tres jornadas. Todas ellas en septiembre y todas ellas saldadas con victorias. Siempre que el Mérida ha recibido goles, nunca ha ganado el partido. De ahí que el triángulo de seguridad que conforman los dos centrales y el mediocentro haya sido lo que más ha agitado Sergi Guilló en estos dos meses y medio de competición.

Atrás, Bonaque (666 minutos), Luis Pareja (510 minutos) y Eliseo Falcón (555 minutos) casi se han repartido la totalidad de los minutos. Y por el medio han pasado Pablo Ganet (4 titularidades y 423 minutos), Raúl Beneit (7 titularidades y 613 minutos), Miki Muñoz (4 titularidades y 203 minutos) y las residuales intervenciones de Matteo Prevedini (1 titularidad y 260 minutos) y Saúl del Cerro (1 titularidad y 277 minutos).

Y para recibir este domingo al Ceuta, nadie fuera del vestuario sabe con certeza por quiénes apostará Sergi Guilló esta vez para romper la racha de seis partidos sin ganar. Si Bonaque se encuentra mejor, podría regresar junto a Luis Pareja. Y puede que, a tenor de sus últimas intervenciones, el '5' lo ocupe por primera vez desde el principio Saúl del Cerro. Las únicas bajas confirmadas son las de Miki Muñoz y Charbel González, pero Liberto Beltrán sufre molestias y es duda para esta jornada. Su ausencia la podría cubrir o Álvaro Juan, que regresa tras sanción, o Raúl Beneit. Además, Javi Eslava volverá a la convocatoria.

«El lunes nos tiramos de las orejas todos. Vimos los errores, las cosas que no pueden volver a suceder y el miércoles ya estábamos convencidos de que vamos a ganar este domingo», apuntó Guilló en la previa. «Hemos hecho un análisis de por qué pasamos de un nivel muy alto en la primera parte a uno muy bajo en la segunda. Estoy convencido de que no volverá a suceder: tanto el cuerpo técnico como los jugadores ya sabemos cómo reparar esos errores».

«Pero también tenemos que quedarnos con las cosas buenas, que también las hemos visto», continuó el entrenador del Mérida. «Este equipo lleva cinco partidos sin perder, cada vez que hace gol no pierde, vemos portería con facilidad… hay que insistir en las cosas que hacemos bien, que son muchas. La victoria está cerca, lo tengo muy claro. Si jugamos como la primera parte de Alcorcón, es muy difícil que un equipo de esta categoría nos gane. Ahora, si hacemos lo de la segunda, nos pueden ganar el 90% de los equipos del grupo. Ante el Ceuta, vamos a intentar repetir lo de la primera».