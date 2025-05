El Mérida amplía su colección de estampas históricas

Una imagen escala por encima de las miles que dejó el histórico sábado en el Colombino: la de Sergi Guilló, como emparedado entre la afición ... y su plantilla, poseído por una perturbadora euforia. Si esta gesta es de todos, suya es un poquito más. Y lo sabe el club, lo piensan los jugadores y se lo reconoció sobre el mismo césped la propia afición, que le coreó al unísono por primera vez en diez meses. «Lo recordaré para toda la vida», reveló el técnico medio emocionado tras la clasificación matemática de su equipo para el playoff a Segunda A.

«Es que es muy bonito que te reconozcan tu trabajo. Yo me he sentido siempre muy querido aquí y es algo que no se me va a olvidar jamás. Me lo guardaré para toda la vida. Esta afición se merecía una alegría así después de lo mucho que sufrió el año pasado durante tantos meses». Hace tres años ascendió a Primera RFEF como segundo entrenador del Real Murcia, el curso pasado se quedó a la orilla de otro ascenso a la categoría con el Orihuela y este mes va a debutar en un playoff de ascenso a Segunda A con el Mérida. Y con sólo 33 años plasmados en el DNI. Lógico, por tanto, que su nombre esté sonando ya para banquillos de superior categoría.

Ampliar La llegada del bus al Romano ya de madrugada, con cientos de aficionados esperándolos. MÉRIDA AD

«Romanos, creed. No dejad de hacerlo nunca. Lo de hoy es para disfrutar y celebrarlo, pero todavía nos quedan cosas por hacer. Gracias por el apoyo, ha sido increíble ver a todos esos romanos dándonos alas. La celebración en el campo no la olvidaré jamás. ¿Y ahora? A por más», escribió el técnico ilicitano en sus redes sociales, ya en el bus camino de Mérida, donde le aguardaba la otra gran estampa de la jornada. Allí, a eso de las 1.20 horas de la madrugada, le esperaban algo más de cien romanos para festejar la clasificación en la calle de tribuna.

😍 𝐔𝐧𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐲 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 ⚪️⚫️



📺 Así vivimos el momento de la clasificación matemática al play off de ascenso a Segunda División pic.twitter.com/bcxdBkPGv5 — A.D. Mérida (@Merida_AD) May 18, 2025

Así que varios jugadores, como Bonaque, Busi, Liberto, Palomares y Saúl del Cerro, entre otros, se subieron desde dentro al techo del autocar para, mientras el vehículo llegaba y aparcaba, saltar y cantar desde lo más alto con los aficionados que les incitaban desde lo más bajo. El resto, alrededor de mil romanos, aún regresaban de Huelva… o dormían allí. Los jugadores, que ya por Villafranca empezaron a conocer lo que les esperaba a la llegada al estadio, empezaron a caldear el ambiente en el bus con cánticos y más vídeos.

Ampliar Plantilla y aficionados celebrando el playoff en el mismo césped del Colombino. MÉRIDA AD

Y la otra gran estampa sucedió a los pocos minutos del final del partido. Los jugadores seguían los últimos minutos del Atlético B-Ibiza en torno al banquillo emeritense, mientras los aficionados hacían lo propio, casi en silencio, en la esquina del Nuevo Colombino. Y cuando terminó el partido en el Cerro del Espino, los protagonistas salieron en tromba, cada uno en una dirección cual fuegos artificiales, para la primera celebración del sábado junto a los desplazados. Y allí se tiraron, entre canción y canción, homenaje y homenaje, muchos minutos para la reminiscencia.

Entre todos esos gestos de emoción, destacó el abrazo de Felipe Alfonso, Bonaque y David Rocha, no sólo los más longevos de la plantilla, sino los que han vivido las épocas más complicadas del club estos últimos años. Aquel final de temporada con Miguel Rivera, las cinco derrotas seguidas en Segunda RFEF con de los Mozos en el banquillo, la desastrosa primera vuelta del curso pasado… Ellos tres y el cuerpo técnico al completo, salvo Sergi y Dani, vivieron la celebración con más intensidad que el resto.

Ampliar Los jugadores del Mérida celebrando la clasificación en el vestuario. MÉRIDA AD

Luego la fiesta seguiría con el baile de Sergi Guilló, muy poco propenso a ello, en el vestuario junto a todo su vestuario. Porque salvo Luis Pareja, con cita médica en Madrid, viajaron todos, incluido todo el cuerpo de fisios, de los que sólo suele viajar uno. Y entre fotos de uno, vídeos de otro y la memoria de la mayoría, el Mérida cerró un sábado histórico que aumentó la colección de estampas felices de un club que no quiere dejar de crecer.