Doncel cumple el sueño de Guilló

Sergi Guilló: «Nos lo hemos merecido»

«¿Que qué he sentido con el pitido final? No sé lo que se me ha pasado por la cabeza. Mi familia que está muy lejos, el esfuerzo que hemos hecho durante el año, el sueño grande que hemos cumplido… En el fútbol se celebran pocas cosas y creo que nosotros hemos tenido más momentos felices que tristes este año. Hay mucho trabajo detrás y este premio es muy bonito. Y ahora a disfrutarlo, porque no somos un invitado, nos lo hemos merecido». Estas fueron las primeras palabras sobre el playoff del técnico del Mérida.

Un Sergi Guilló que reconoció el flojo partido de su equipo: «Nos ha podido la presión de lo que nos jugábamos. El equipo sabe que no ha hecho un buen partido. Si no hubiésemos hecho el gol tan pronto, creo que hubiéramos jugado mejor, porque lo habríamos buscado más, porque hubiéramos asumido más riesgos… Pero no nos hemos encontrado con balón y ellos tienen buenos jugadores. Tenemos que mejorar para el próximo partido, pero ahora mismo no me preocupa eso en exceso. Hemos estado flojos más por la tensión de lo que nos jugábamos que por el juego en sí».