Los 'mejores' se citan en el Romano

Este domingo se enfrentan en el Romano dos de los tres mejores equipos del grupo en las últimas siete jornadas ligueras: el Mérida ha sumado ... quince puntos y el Ourense, tan solo uno menos. Entre los dos han perdido sólo un partido de los últimos catorce disputados. Además, los gallegos son los actuales campeones de la Copa Federación y han eliminado a dos Primeras de la Copa del Rey, Oviedo y Girona este último miércoles. No hay mejor cartel esta jornada. Encima, el choque lo dirigirá el cordobés Manuel Camacho Garrote, colegiado con el que los emeritenses no acabaron muy contentos en ninguna de las veces que coincidieron el curso pasado: Villarreal, Valdebebas e ida del playoff ante el filial de la Real Sociedad.

De los tres ingredientes opinó Fran Beltrán en la previa. «Este tipo de rachas hay que consolidarlas», aseveró hablando de los suyos. «Vivimos de los resultados, y en esta categoría puedes ganar a cualquiera y perder ante cualquiera. Tenemos que tener una actitud de querer morirnos en el campo. Estoy convencido de que podemos ganarles, pero siempre que demos nuestro cien por cien».

Al Ourense no paró de echarle flores: «Tuvo un inicio difícil porque el proyecto era nuevo y optaron por jugar Copa Federación, con lo que eso conlleva. Van por su partido oficial número 26 de la temporada. La suma de partidos les ha venido bien para ir construyendo algo sólido. Vienen en un estado de forma mejor que el nuestro y vamos a necesitar de la magia del Romano. Si conseguimos ser el equipo del Castilla, del Avilés, del Racing de Ferrol, vamos a ser un equipo muy difícil de ganar. Pero será un partido igualado, aunque creo que depende de nosotros cual vaya a ser el signo del partido».

Y de Camacho Garrote, pues… «Sólo pido piedad antes de empezar el partido. No quiero perjudicar a mi club con declaraciones que puedan hacer que esto vaya a más, pero tienen que entender que sus decisiones no me perjudican a mí solo, sino que hay muchas personas que trabajan en el club, que hay 4.000 aficionados que son felices cuando su equipo gana y muchos jugadores que se juegan su futuro en cada partido. No pedimos mucho más, sólo justicia. Pero es fácil avanzar respecto a lo que hemos sufrido en las últimas jornadas».

Sin Lancho por lesión y Javi Domínguez por un golpe fuerte, la defensa apunta a Jacobo, Gaizka, Pareja y Vergés. Y sin Chiqui por sanción y Rui Gomes por problemas en los isquios, todo hace indicar que Beneit volverá al once y uno de los del medio caerá a banda izquierda. El resto serán los mismos que se marcaron el partidazo de Ferrol hace una semana. «Al final todo el mundo tiene un mes malo de problemas físicos, pero lo pasamos en un buen momento del equipo. Si tenemos la actitud y predisposición del último mes, seguro que vamos a jugar bien». Salvo Víctor Corral, Fran Beltrán espera recuperar a todos antes del parón navideño. De hecho, Miki Muñoz y Javi Domínguez han entrado en convocatoria.

El Ourense, por su parte, viaja con todos, incluido el mediocentro David Rabadán, que podría debutar esta temporada en el Romano. Las únicas dudas son el delantero Piera y el central Carmona, que han pasado procesos víricos esta semana. Los gallegos, tras seis partidos sin perder y tres triunfos consecutivos, vienen de remontarle heroicamente a Unionistas el sábado pasado y de eliminar a un Primera como el Girona el miércoles: «venimos increíbles en lo emocional» reconoce su técnico Dani Llácer. «Cada vez somos más estables y maduros. Nos toca alargar la buena dinámica».