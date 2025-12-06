HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los jugadores del Mérida celebran uno de sus goles. JOSÉ MANUEL ROMERO
Primera RFEF

Los 'mejores' se citan en el Romano

Junto al Castilla, Mérida y Ourense son los mejores equipos del grupo en las últimas siete jornada y no sólo por resultados

R. P.

Mérida

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:28

Comenta

Este domingo se enfrentan en el Romano dos de los tres mejores equipos del grupo en las últimas siete jornadas ligueras: el Mérida ha sumado ... quince puntos y el Ourense, tan solo uno menos. Entre los dos han perdido sólo un partido de los últimos catorce disputados. Además, los gallegos son los actuales campeones de la Copa Federación y han eliminado a dos Primeras de la Copa del Rey, Oviedo y Girona este último miércoles. No hay mejor cartel esta jornada. Encima, el choque lo dirigirá el cordobés Manuel Camacho Garrote, colegiado con el que los emeritenses no acabaron muy contentos en ninguna de las veces que coincidieron el curso pasado: Villarreal, Valdebebas e ida del playoff ante el filial de la Real Sociedad.

