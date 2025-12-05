HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 5 de diciembre, en Extremadura?
El Mérida perderá a Chiqui para los dos próximos partidos por sanción. JOSÉ MANUEL ROMERO
Primera RFEF

Fran Beltrán le da un toquecito a su vestuario

El entrenador del Mérida terminó el entreno del viernes antes de lo previsto por la «actitud y predisposición» de sus futbolistas

R. P.

Mérida

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:46

Comenta

El técnico del Mérida mandó a la caseta a sus futbolistas antes de lo previsto en el entrenamiento de este viernes. No le estaba ... gustando «ni la actitud ni la predisposición» en las tareas. Lo soltó de soslayo en su primera respuesta de la previa, cuando ni tan siquiera llevaba un minuto hablando. Pero a los ocho minutos lo volvió a repetir. «Creo sinceramente que el signo del partido del domingo dependerá de nosotros, pero para eso tenemos que estar al cien por cien. Y para eso tenemos que entrenar mejor de lo que lo hemos hecho hoy». Y entonces ya ahí se le preguntaron los motivos.

