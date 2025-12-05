Fran Beltrán le da un toquecito a su vestuario

El técnico del Mérida mandó a la caseta a sus futbolistas antes de lo previsto en el entrenamiento de este viernes. No le estaba ... gustando «ni la actitud ni la predisposición» en las tareas. Lo soltó de soslayo en su primera respuesta de la previa, cuando ni tan siquiera llevaba un minuto hablando. Pero a los ocho minutos lo volvió a repetir. «Creo sinceramente que el signo del partido del domingo dependerá de nosotros, pero para eso tenemos que estar al cien por cien. Y para eso tenemos que entrenar mejor de lo que lo hemos hecho hoy». Y entonces ya ahí se le preguntaron los motivos.

«Las cosas o se hacen a muerte o no se hacen. Y esa debe de ser la filosofía del equipo. Por lo que sea, hoy no lo ha sido, y a mí las cosas a medias no me van. Tenemos que hacer todo al cien por cien, y hoy he sentido que no ha sido así. Pero creo que mañana, en el último entrenamiento de la semana, eso va a cambiar».

–¿Es la primera vez que pasa esta temporada?

–Creo que sí. Pero es fútbol. No sé si cuando juegas con el Racing de Ferrol allí o con el Castilla aquí todo el mundo está motivado y es consciente de que la exigencia debe de ser alta; no sé si después de seis o siete semanas en las que el equipo ha sido muy competitivo el cuerpo te pide relajación en algún momento; no sé… No obstante, estoy en un momento en el que tengo la seguridad de que el que juegue al cien por cien, lo va a hacer bien. El jugador que sienta que necesita vivir con el agua al cuello, va a jugar el domingo y listo.

La denuncia pública denota que Fran Beltrán anda preocupado: o porque el equipo se ha relajado después de mes y medio creciendo, o porque el equipo cree que el rival que le visita el domingo es inferior al rival que visitaron el pasado sábado, o porque piensa que el equipo necesita un toque para que no se lo crea mucho. Y más después de las bajas que cuenta para recibir al Ourense, vigente campeón de la Copa Federación y mejor equipo del momento en el grupo I, que encima viene de eliminar este miércoles al Girona en Copa del Rey. Por lesión se ausentarán Lancho, Javi Domínguez (que a lo mejor entra en convocatoria), Rui Gomes, Miki Muñoz y Víctor Corral y, por sanción, Chiqui.

Seis bajas

Al extremo le han caído dos partidos por su expulsión en Ferrol tras levantarse en el banquillo, sanción de la que ya advirtió Fernando Torres al club entre semana. «Opino seguro lo mismo que todos», suelta Fran Beltrán. «Yo vi que no pasó absolutamente nada. No dijo nada ni se dirigió absolutamente a nadie. En el acta, de hecho, no se reproduce nada de lo que Chiqui dijo al árbitro. Así que iba a decir que me sorprende, pero cada vez me sorprende menos».

Sin Chiqui durante los dos próximos partidos, Ourense y Talavera, el técnico emeritense debe buscar un sustituto para alguien que, por perfil, no lo tiene en la actual plantilla. El más indicado pareciera ser el portugués Rui Gomes, pero se rompió a los pocos minutos de entrar en Ferrol y será baja este domingo. Pudiera jugar por el carril zurdo Manu Rivas, o Artola, o que Doncel caiga a su pierna natural… pero lo más probable es que la demarcación la ocupe Raúl Beneit.

«No tenemos un perfil como el de Chiqui en la plantilla, pero sí somos un equipo que en ataque tiene capacidad para adaptarse. Es decir, no necesitamos siempre jugar con una altura por fuera. Podemos poner un perfil que busque situaciones más diagonales. Tenemos alternativas, buscaremos algo distinto, porque no podemos reproducir lo mismo que hace Chiqui», desveló en la previa el técnico emeritense.