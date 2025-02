El Málaga-Mérida cambia de hora tan solo dos días antes

Por enésima vez en tres años, la FEF ha decidido devaluar y manchar su Liga más importante: esta vez ha cambiado un partido de horario ... dos días antes de su celebración. El Málaga-Mérida de este domingo a las 19.00 se jugará a las 12.00. Es la segunda vez que este duelo en La Rosaleda cambia de fecha, inicialmente previsto para el sábado 4 de mayo.

La petición del cambio procede del mismo Málaga, aconsejado por la Subdelegación del Gobierno, para que el partido no coincidiera con el Unicaja-UCAM de la Liga ACB en el Martín Carpena, que también se movió de hora el pasado 18 de abril. El club malacitano solicitó el cambio el pasado lunes, sin notificárselo al propio Mérida. Sin embargo, al ser puente en Madrid con los festivos del día del trabajador y de la Comunidad, los responsables de la FEF ni lo han decidido ni lo han comunicado hasta este mismo viernes por la mañana, cogiendo por sorpresas a ambos conjuntos.

El enfado del Mérida con ambos, Federación y Málaga, es mayúsculo. En la primera vuelta, el Ayuntamiento de Mérida, para que no coincidiera el partido del Romano con las actividades programadas por el puente de la Mártir, solicitó un cambio de horario de aquel encuentro que se jugaba el domingo a las 18.00 horas. Pero el Málaga, que tenía compromiso copero aquella semana, se negó y la Federación decidió dar marcha atrás para que el duelo se jugara en el horario inicialmente previsto. Esta vez, ni Málaga ni Federación habían avisado antes al Mérida de la solicitud del cambio.

«Me parece una chapuza por parte de la Federación», se expresó David Rocha en la previa. «El Málaga y nosotros nos vemos afectados por un partido de baloncesto que ni nos va ni nos viene. Si queremos que nuestra competición sea seria, la seriedad debería empezar por los que mandan. Si este partido hubiera sido de Segunda División, el horario no se habría tocado».

La decisión afecta al Mérida tanto deportiva como extradeportivamente. Deportivamente por la planificación de entrenamiento y las cargas de la semana y, extradeportivamente, por el viaje organizado por el club para sus aficionados. No obstante, el adelantamiento del partido ha provocado que se apunten más seguidores. Por eso creen en el club que el desplazamiento hubiera sido mayor de haber sabido este horario mucho antes. «Con lo que nos estamos jugando, estoy seguro de que habrían ido más aficionados, por lo que es el partido y por el escenario. Me sabe peor por nuestra gente que por nosotros». El bus sí saldrá del Romano el domingo, pero a las 5.45 horas de la mañana.

«Deportivamente claro que nos trastoca», continuó David Rocha. «Hemos tenido que modificar los dos últimos entrenamientos. No es lo mismo jugar a las 19.00 que a las 12.00 horas, porque de tener día y medio para recuperar solo tenemos ahora un día y un viaje de cinco horas por delante. Ya hemos mostrado nuestras quejas porque no podemos hacer nada más. No veo a la Federación rectificando este tipo de decisiones y equivocándose dos veces en el mismo día».

En Málaga tampoco ha sentado nada bien este cambio. La Federación de peñas mostró su indignación mediante un comunicado: «Se prevén temperaturas altas, día de la madre, comuniones, excursiones desde Mérida, etc… No se puede cambiar todo lo planificado a 48 horas del partido y todo sin mediar una explicación mínimamente convincente. ¡Así no, Málaga!».