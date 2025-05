Liberto y nada más

R. P. Mérida Domingo, 27 de octubre 2024 | Actualizado 28/10/2024 01:02h. Comenta Compartir

Todo se resume en Liberto Beltrán. Lo de este último partido pero también lo del último mes de octubre. Sin él, el bache del Mérida sería más hondo y más preocupante. El extremo valenciano ha rescatado y sostenido a su equipo en el tramo más complicado de la temporada, de ahí que el cuadro de Sergi Guilló esté suspirando de alivio y no de tristeza.

Porque jugando su equipo con uno menos por la justísima expulsión de Álvaro Juan a diez minutos del final, se sacó Liberto un zurdazo como el del choque ante el Ibiza en el descuento para rescatar un punto que ya partía hacia Alcoy. Y mucho antes, en la primera parte, cuando su equipo más sufría de ansiedad tras el 0-1 de Javi Antón, se inventó otra jugada en la frontal del área para empatar el choque tras dos caños: al defensor en el regate y al guardameta en el remate.

Sin Liberto Beltrán no hubiera llegado el tanto ante el Villarreal B, ni el gol del empate en Antequera, ni la asistencia a Doncel ante el Betis B ni mucho menos este empate ante el Alcoyano. Se ha echado el equipo a sus espaldas y se niega a bajarlo de ahí, aunque el equipo esté sufriendo un bajón de juego que le aleja de su versión del mes de septiembre.

Ante el Alcoyano tuvo la actitud y la valentía para ir a por el partido y merecer como mínimo el punto, pero no está jugando para merecerlo el equipo de Sergi Guilló. Razones que explican el bache del último mes hay muchas: las ausencias importantes, las decisiones arbitrales, el tramo de calendario… pero sobre todo que ya no es tan superior físicamente a los rivales y que ya no juega tan fluido como hace un mes. Le conocen más y por tanto le ponen más trabas. Y encima el ritmo y confianza del equipo no son los mismos.

Mérida: Palomares; Felipe Alfonso (Climent, min. 67), Luis Pareja, Falcón (Beneit, min. 58), Sergi Segura; Miki Muñoz (Saúl del Cerro, min. 34), Ganet, Juanjo Sánchez; Doncel (Álvaro Juan, min. 58), Liberto Beltrán y Pablo García (Mizzian, min. 58). 2 - 2 Alcoyano: Manu García; Atienza, Borja Granero, Jon Rojo (Farru, min. 75), Undabarrena; Imanol (Albisua, min. 88), Javi Antón, Pastrana, Ferni (Niang, min. 75): Dani Molina (Sergi López, 60') y Mario Losada (Lara, min. 60). Goles: 0-1: Javi Antón, min. 10. 1-1: Liberto Beltrán, min. 20. 1-2: Losada, min. 30. 2-2: Liberto Beltrán, min. 91.

Árbitro: Abraham Rodríguez Cervantes, del comité andaluz. Expulsó con roja directa al emeritense Álvaro Juan (82') y además amonestó con tarjeta amarilla a Pablo García y al propio Álvaro Juan. Por los visitantes fueron amonestados Atienza, Imanol García, Niang, Lara y Farru.

Incidencias: 2.962 espectadores en el estadio Romano José Fouto.

Ante el Alcoyano comenzó bien: dominando, llegando, creando. Pero en la primera acometida de los alicantinos, una defensa blandita sobre Javi Antón puso el partido cuesta arriba a los diez minutos, El mazazo lo sintió en lo más profundo de la psique, de ahí que no lograra levantarse hasta el tanto del empate de Liberto a los veinte minutos. Y cuando el empate le devolvió la confianza y empezó a carburar y superar al Alcoyano, llegó el segundo tanto visitante en su segunda llegada del partido tras un centro lateral mal defendido.

La ventaja en el marcador le dio tanto aire y confianza al Alcoyano como se la quitó al Mérida, que terminó mal la primera parte y empezó peor la segunda. Sólo jugando con el resultado y tirando de tranquilidad propia y ansiedad ajena, el Alcoyano se fue metiendo el partido lentamente en el bolsillo. Ni con el triple cambio que introdujo Guilló a la hora de partido ni las variantes tácticas, el Mérida fue capaz de doblegar a su rival.

Y encima el duelo se le iba complicando aún más: la lesión de Miki Muñoz en la primera parte, la lesión de Felipe Alfonso en la segunda, la expulsión de Álvaro Juan a diez minutos del final… Y cuando todo parecía perdido y empezó a flotar la palabra bache por el Romano, apareció de nuevo Liberto Beltrán para rescatar un punto pero también, y sobre todo, a su equipo.