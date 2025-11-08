Es hora de romper las redes en el Príncipe Felipe

R. P. Cáceres Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:42 Comenta Compartir

El Cacereño afronta este domingo (16.00 horas, Príncipe Felipe) un duelo crucial frente al Real Avilés Industrial en la undécima jornada de la Primera Federación. Será algo más que un partido: una oportunidad para confirmar que el equipo de Julio Cobos puede mirar hacia arriba y empezar a transformar en puntos las buenas sensaciones que deja su fútbol.

El conjunto verdiblanco escapa del descenso únicamente por mejor diferencia de goles. Aun así, el técnico extremeño insiste en transmitir serenidad. «Urgencias no hay. Sabemos cuál es nuestro objetivo: salvar la categoría. Tenemos que aprender a convivir con esa presión», declaró en la rueda de prensa previa.

El preparador cacereño reconoció que su equipo «compite bien en todos los partidos», pero que todavía le falta «ser más agresivo cuando tiene el balón y buscar la portería contraria con más decisión». Cobos espera que el regreso de Guti, tras cumplir sanción, aporte mayor consistencia al centro del campo, mientras que las únicas bajas confirmadas son Ajenjo, con una rotura de fibras, y Sanchidrián, que continúa con un problema de rodilla. «Ajenjo podría volver pronto, pero Sanchidrián necesita más tiempo», aclaró el entrenador.

Uno de los temas que más preocupa a los aficionados es el estado del césped del Príncipe Felipe. Después de un resembrado y de semanas de trabajos, el terreno de juego presenta una mejoría visible, aunque aún lejos del nivel deseado. El club confía en que este domingo se vea una versión más estable del campo.

Desde su regreso a la carretera de Salamanca, el Cacereño no ha visto portería en el estadio municipal. Ni ante el Tenerife ni frente al Ourense se movió el marcador. La afición espera romper el maleficio y celebrar el primer gol del curso en casa. Cobos, por su parte, pone el foco en los detalles: «Son diez o quince segundos de concentración que te pueden costar el partido. Nos penalizó la estrategia en Ponferrada; ahora queremos que nos sonría a nosotros».

Cacereño: Diego Nieves, Emi, Sanvi, Adri Crespo, Osama, Deco, Guti, Berlanga, Iván Fernández, Raúl Sanchís y Diego Gómez. - Real Avilés: Álvaro Fernández, Campabadal, Babin, Borja Granero, Osky, Adri Gómez, Kevin Bautista, Raúl Hernández, Isi Ros, Raúl Rubio y Cayarga. Árbitro: Néstor Holgueras Castellanos (castellanoleonés).

Estadio y hora: Príncipe Felipe, 16.00 horas.

El rival de esta jornada, el Real Avilés, llega en plena forma. Recién ascendido, el equipo dirigido por Dani Vidal se ha convertido en una de las revelaciones de la categoría. Ocupa puestos de playoff de ascenso y sus números asombran: ha marcado 16 goles en diez jornadas, con hasta nueve futbolistas diferentes viendo puerta. Su talón de Aquiles ha sido la defensa, también con 16 tantos encajados, aunque la portería a cero lograda ante el Arenteiro la pasada jornada refuerza su confianza.

El técnico blanquiazul, Dani Vidal, destacó el nivel del rival y advirtió del peligro verdiblanco: «El Cacereño es un equipo con mucha energía, que centra mucho y con jugadores capaces de generarte peligro con muy poco. En balón parado hacen cosas diferentes y eso hay que tenerlo en cuenta». Pese a los elogios, el entrenador del Avilés mantiene los pies en el suelo. «El día que bajemos el ritmo, nos pintarán la cara. Necesitamos ir siempre al límite», señaló. Vidal afronta el choque con casi toda la plantilla disponible, salvo Yasser, baja confirmada.